سلطان عُمان يشهد عقد قران نجله “بلعرب بن هيثم” ومواطنون يتفاعلون

الدوحة- تفاعل ناشطون ومغردون العُمانيون مع نبأ عقد سلطان عُمان قران نجله بلعرب بن هيثم بن طارق، نهاية الأسبوع الماضي.

وانتشرت في منصات التواصل الاجتماعي صور من مراسيم عقد القران التي تمت وفق إجراءات التباعد الاجتماعي، واقتصرت على الأهل والأقارب وعدد محدود من المدعوين.

من عقد قِران صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق بحضور جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه pic.twitter.com/qzOFoQmxkh — «شؤون سلطانية» (@Shuoon_Royal) June 19, 2021



ونشرت صفحة “شؤون سلطانية” التي تتابع أخبار السلطنة والعائلة الحاكمة، صورة جديدة من عقد قِران بلعرب، نجل سلطان عمان هيثم بن طارق.

وتظهر الصورة الشيخ كهلان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو يعقد قِران بلعرب في قصر العلم.

وتصدر وسم بعنوان “#بلعرب_بن_هيثم” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على تويتر في السلطنة، وتفاعل معه مئات المغردين الذين قدموا التهاني للسلطان هيثم وزوجته بعقد قران نجلهما.

وبلعرب هو الابن الثاني لسلطان عُمان، أما شقيقه الأكبر، فهو ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، النجل الأكبر لسلطان عُمان، سيكون ولياً للعهد، وفق النظام الأساسي للدولة الذي صدر مؤخراً، وحدد أسساً واضحة لانتقال الحكم.

ويعد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، السلطان العاشر لسلطنة عُمان، وهو رئيس مجلس الوزراء منذ 11 يناير/ تشرين الثاني 2020، خلفاً لابن عمه الراحل السلطان قابوس بن سعيد وطبقا لوصيته.

وكان قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ 2002. ورئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

كما شغل السلطان العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض. وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.-(وكالات)