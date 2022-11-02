سلطان: قطاع التأمين وشركات الوساطة واعد وعلى الحكومة دعمه

اكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن فراس مروان سلطان، ان القطاع المالي و المصرفي قطاع متماسك و متين ويلعب دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد الاردني

واشار سلطان في بيان اليوم الاربعاءالى ان قطاع التأمين ووسطاء التامين يعد من القطاعات الاقتصادية والحيوية الهامه ، وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومحرك اساسي له

وقال سلطان، أن قطاع التأمين ووسطاء التامين، يزخر بالكثير من الفرص الواعدة، لكنها تحتاج لبعض الممكنات لتجاوز الصعوبات والمعيقات التي تواجه شركات التأمين و وسطاء التامين

واوضح أن كلا القطاعين يشكلان ركيزة أساسية في برنامج تطوير القطاع المالي، مشيرا إلى أهمية القطاع لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والحد من المخاطر، إلى جانب تطوير منتجات تواكب التطورات لأقتصادية

واكد ان قطاع التأمين في الاردن قادرة على الانتشار في الخارج شريطة توفير الحوافز اللازمة وازالة المعيقات أمام الشركات ومن السهل ان تصبح المملكة مركزا ماليا وتأمينيا وتجاريا على مستوى المنطقة.

واشار الى ان غرفة تجارة الاردن تولي التحديات والقضايا التي تهم القطاع كل الاهتمام مؤكدا وجود تواصل وشراكة حقيقية مع البنك المركزي باعتباره المظلة لشركات التامين و وسطاء التامين لدعم وتطوير اعمال الشركات