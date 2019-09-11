“سلطة اقليم البترا” توقع اتفاقية لتطوير منطقة الدارة

لواء البترا- وقعت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأربعاء اتفاقية تنفيذ تصاميم تطوير منطقة الدارة مع مكتب “خماش معماريون”.

وقع الاتفاقية عن السلطة رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات وعن المكتب الاستشاري المعماري عمار خماش.

وقال الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاتفاقية جاءت بهدف تطوير تصاميم ذات مواصفات هندسية عالية الجودة تحاكي قيمة المكان، وتتضمن تصاميم ربط الشارع الشرياني مع مركز الزوار من خلال إيجاد شوارع للمشاة، وإضافة مواقف سيارات بشكل بيئي وتنظيم المحلات والمطاعم على طول طريق المشاة.

وبين أن التصميم يراعي مخطط المعالم البيولوجية النباتية مثل؛ تصريف المياه والسيول والأبنية والبساتين التراثية، لافتا إلى أن التصاميم تدخل في مضمار إعطاء منطقة الدارة صبغة جمالية ذات طابع حضاري متميز ضمن أعلى المواصفات.

وحضر توقيع الاتفاقية نائب الرئيس مفوض البنية التحتية المهندس عبد المنعم أبو هلالة ومدراء المديريات في السلطة.(بترا)