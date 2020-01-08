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سلطة البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية

منذ 5 دقائق
أرشيفية

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لواء البترا – رفعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المنطقة.
وأكد رئيس سلطة الإقليم، الدكتور سليمان الفرجات، استعداد السلطة لاستقبال ملاحظات المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على أرقام غرف الطوارئ الآتية: الغرفة الرئيسة 0795108882 ، 0788434563 الحي الجنوبي 032150012 المحمية الأثرية 0799031999-(بترا)

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