سلطة العقبة: إغراق الطائرة ليس بطراً وسعرها لا يعادل ثمن سيارة

أحمد الرواشدة

العقبة – قال الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين، إنّ ثمن شراء الطائرة التي تعتزم سلطة العقبة إغراقها صباح الاثنين المقبل، لا يعادل ثمن شراء سيارة بكلفة ٨٧ الف دينار .

وأشار القطامين خلال توضيح له على ما تم تداوله بشأن قيمة الشراء الطائرة وكلفتها المالية واعتبار ذلك بطراً ليس له من داع، معتبراً أنّ “إغراق الطائرة في الخليج من شأنه تعزيز رياضة الغوص في العقبة وهي رياضة يقصدها آلاف من مختلف دول العالم وياتون للعقبة لهذه الغاية”.

وبين القطامين انه “وبحسبة بسيطة فإن السائح الغطاس ينفق في العقبة ما يقارب ألف دينار للرحلة الواحدة تتوزع هذه الانفاقات على الفنادق ووسائط النقل ومراكز الغوص والمطاعم وغيره ولمزيد من الايضاح فإن الإقبال على الغوص في العقبة خلال العام الماضي زادت نسبته ١٥بالمائة عن العام الذي سبقه”.

وأضاف أنّه “من المتوقع أن تزداد هذه النسبة العام الحالي بما يتجاوز ٢٥ بالمائة عن العام الماضي بمعنى أن ثمن الطائرة سيتم استرداده خلال عام وهي أعلى نسبة عائد على الاستثمار يمكن أن تحقق من أي نشاط استثماري”.

وتابع: “أجزم أن البكاء على الأطلال وتصوير الأمور على غير حقيقتها هو ضرب في خاصرة الوطن ولي لعنق الحقيقة ولا يمكن ان ننشط الاستثمار ونشجع السياحة دون انفاقات فعلية لتطوير القطاع”.