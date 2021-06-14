الدخول إلى العقبة سيقتصر على متلقي اللقاح أو إجراء فحص كورونا

احمد الرواشدة

العقبة- دعت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المواطنين في مدينة العقبة بضرورة الاسراع واخذ المطعوم ضد فيروس كورونا في المراكز المعتمدة في منطقة العقبة.

واهابت السلطة في منشور على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بضرورة الاسراع بتلقي المطعوم حفاظا على صحة جميع المواطنون والوقاية من الفيروس و الحد من انتشار الوباء.

ونوهت السلطة بأنه اعتبارا من 1/7/2021 واستنادا لقرارات الحكومة، فانه لن يتم السماح للزوار بدخول مدينة العقبة عبر المراكز الجمركية وادي اليتم ووادي عربة او عبر المعابر الحدودية او المطار الا للأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح او الجرعة الأولى من المطعوم ومرور 21 يوم على تلقيها او فحص pcr قبل الوصول بمدة 72 ساعة لمن هم أعمارهم فوق 6 سنوات وكما هو الأمر أيضا بالنسبة لدخول المؤسسات الرسمية وايضا بهدف إلغاء الحظر الجزئي والعمل بطاقة تشغيلية بنسبة 100% في العقبة كما كان معمول به قبل الجائحة و اذا تم الوصول الى النسبة المستهدفة من المواطنين الذين تم إعطائهم المطعوم في مدينة العقبة، علما بان المغادرين من مدينة العقبة وعند عودتهم في حال لم ياخذوا المطعوم سيكون عليهم لزاما تقديم فحص pcr عند العودة.

ودعت السلطة بالاسراع للحصول على المطعوم لتكون مدينة العقبة منيعة ضد هذا الوباء وتطبيق الإجراءات والقرارات التي تساهم في عودة الحياة الطبيعية للعقبة واعتباراها منطقة آمنة ضد هذا الوباء، ووجهة امنة لجميع مرتاديها داخليا وخارجيا وبما يضمن عودة الحياة السياحية و الاقتصادية والتجارية في العقبة