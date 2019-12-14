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سلطة العقبة تشكل لجنة لحل كافة المطالب والتحديات لقطاع التخليص

منذ ساعتين

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عمان – الغد- أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة ان رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف بخيت شكل لجنة لدراسة كافة البنود التي تم طرحها في الاجتماع الذي جمع النقابة ورئيس السلطة مؤخرا.

وشكر ابو عاقولة رئيس السلطة على استجابته السريعة لمطالب النقابة وذلك لمعالجة كافة المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع التخليص وأعمالهم.

وبين ابو عاقولة ان خلال زيارتنا لمدينة العقبة ضمن وفد ضم ٥٠ صاحب شركة تخليص والذي نظمته النقابة حرص جميع المسؤولين في العقبة على هذا القطاع الحيوي والهام.

وأضاف اننا خلال الزيارة تم عقد عدة اجتماعات مع مدير جمارك العقبة وغرفة تجارة العقبة وزيارة كلا من ساحة ٤ وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ” الميناء الجديد” والقرية اللوجستية، حيث لمسنا من الجميع التجاوب السريع والانفتاح على تسهيل وتبسيط الإجراءات وازالة كافة المعيقات الامر الذي يدل على روح التشاركية العالية من كافة الأطراف.

وبين ان المسؤولين في العقبة تجاوبوا مع مطالب وطروحات النقابة لما فيه مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الحس التشاركي الذي تمتع به كافة المسؤولين في مدينة العقبة وهو ما يمثل ترجمة واقعية لتوجيهات جلالة الملك بترسيخ نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وتمنى ابو عاقولة من اللجنة المشكلة من قبل رئيس السلطة والجهات المعنية والتي سيتم عقدها غدا الاحد حل كافة المعيقات والتحديات التي طرحتها النقابة من خلال الاجتماعات التي تمت في العقبة.

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