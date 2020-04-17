“سلطة العقبة” تصدر قرارات بشأن إعادة العمل في مؤسساتها الأحد

احمد الرواشدة

العقبة – اصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مجموعة من القرارات بناء على تعليمات مركز إدارة الازمات الوطني في غلق وعزل محافظة العقبة بدء من صباح يوم الأحد الموافق 19 / 4 / 2020 .

وفيما يلي اهم القرارات المتضمن إعادة العمل لمديريات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها.

كما يبدأ العمل في مديريات السلطة الخاصة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الرابعة مساء، بالاضافة الى تحديد الشفتات المسائية حسب طبيعة العمل وبتنسيب من المفوض المعني لكل مديرية، الى جانب اصدار تعلميات الكترونية خاصة لعمل كل وحدة ومديرية مع توخي الدقة والحرص على ارشادات وزارة الصحة بالسلامة والوقاية الصحية.

وقررت رئيس السلطة نايف بخيت عودة عمل الشركات التابعة للسلطة وبالحد الادنى من العمالة والموظفين على ان يقدم كل رئيس ومدير تنفيذي للشركات خطة عمل .

واستثنى القرار متنزة العقبة البحري والشواطئ العامة والخاصة والحدائق والمتنزهات والميادين والملاعب وحافلات النقل العام من اعادة العمل وتبقى مغلقة.

كما وتبقى المدارس والجامعات والكليات ودور العبادة والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الافراح وبيوت العزاء مطبق عليها قرار الحظر مع مراعاة ان جميع الانشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية يسمح لها بالعودة بالعمل من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء مع تطبيق وسائل الوقاية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وبالنسبة لقوارب الصيد فقد قرر رئيس السلطة نايف بخيت السماح للصيادين من ممارسة مهنة الصيد من الساعة ٥.٣٠ فجرا ولغاية الساعة ٤.٣٠ عصرا مع مراعاة الاشتراطات الصية والوقائية وان لايواجد الا شخصين على القارب بعد تطهير وتعقيم القارب.