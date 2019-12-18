“سلطة العقبة” تصنّف فندق المنارة ضمن الخمس نجوم

أحمد الرواشدة

العقبة – صنفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فندق “المنارة” من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” أحد مرافق مشروع سرايا العقبة – المطور من قبل شركة إيجل هيلز “الأردن” – ضمن فئة فنادق الخمس نجوم “ديلوكس”.

وياتي هذا التصنيف بعد إجراء عمليات الكشف الحسي ومعاينة كافة المرافق والخدمات من قبل لجنة تصنيف المنشآت السياحية المشتركة بين سلطة منطقة العقبة ووزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية، والتي تضمنت موقع الفندق والمسافة التي تفصله عن وسط المدينة بالإضافة إلى التصميم المستوحى من الأردن وتراثه العريق عدا عن الخدمات المميزة التي يقدمها الفندق ومنها خدمة الخادم الشخصي (البتلر) وخدمات الاستعلامات (الكونسيرج) المتوفرة مثل التنقل واستئجار السيارات والحجز لزيارة المواقع السياحية والرحلات والمتاحف وتنظيم جداول الأعمال.

ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سلسلة الإنجازات التي حصدها فندق “المنارة” من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” والتي شملت جائزة “البناء والتصميم للفنادق الجديدة” وجائزة “أفضل بناء وتصميم” على المستوى المحلي والإقليمي. ويعتبر الفندق ملاذاً يجمع بين التصميم الأخّاذ الذي يعكس التراث الأردني الأصيل وتاريخ مدينة العقبة، مانحاً إياه طابعاً فريداً من نوعه في قطاع الضيافة في العقبة من خلال ما يوفره من تجربة الإقامة الفاخرة للزوار.

وقال المدير التنفيذي لشركة إيجل هيلز الأردن عبدالله الفريحات كلنا فخر بهذا الإنجاز الكبير الذي أتى حصاداً لجهود متواصلة لإيجل هيلز وعمل احترافي وفق أعلى المعايير العالمية.” وأضاف: ” نفتخر بمشاريعنا المنجزة الحائزة على تصنيف وجوائز عالمية، والتي تم تطويرها وفقاً لرؤية مستقبلية محددة وسيكون هذا التصنيف حافزاً جديداً لنا وأساساً ثابتاً ننطلق من خلاله إلى المزيد من التقدم والازدهار”.

من جهته بين مدير فندق المنارة بيدرو رودريغز مادريغال يشرفنا ويسعدنا أن يتم تصنيفنا من ضمن فئة الخمس نجوم – ديلوكس، فنحن نطمح دوماً لنكون الرائدين في تقديم أفضل الخدمات التي تنقل زائرينا إلى مرحلة جديدة في مجال الضيافة في الأردن، ليتمتعوا بتجربة رائعة لا مثيل لها”.

من الجدير بالذكر أن فندق “المنارة” من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” هو قطعة فنية متكاملة بتصميم معماري فريد يبوح بمستوى الخدمة التي يوفرها. ويقدم الفندق 207 غرفة تضم 36 جناحاً فندقياً، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق والخدمات التي صممت خصيصاً لتلاقي الأذواق والاحتياجات المختلفة للزوار. ويمتاز الفندق بوجود ڤيلتين شاطئيتين مخدومتين بشاطئ خاص تتيحان لنزلائهما الاستمتاع بجمال البحر وصفاء السماء، بجانب المرافق الحصرية المتعددة ونادٍ للأطفال ومسابح ونادٍ صحي وصالة لياقة بدنية ومنتجع صحي وغيرها. ويقدم الفندق مجموعة من المطاعم الراقية التي تناسب جميع المناسبات لقضاء أوقات لا تنسى.