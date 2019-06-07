“سلطة العقبة” تطلق حملة “اتركها نظيفة – 2019” خلال العيد (صور)

أحمد الرواشدة

العقبة – نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال مديرية البيئة، حملة تنظيف يرافقها حملة توعوية بيئية لزوار مدينة العقبة الكرام خلال ايام عيد الفطر السعيد.

وتهدف الحملة، حسب مدير المركز الاعلامي في السلطة الدكتور عبد المهدي القطامين، المعابر والمراكز الجمركية في مدينة العقبة تحت عنوان “العقبة نظيفة باهلها وزوارها.. أتركها نظيفة”.

وبين القطامين أن الحملة ستنفذها كوادر مديرية البيئة في السلطة وبالتعاون مع الادراة الملكية لحماية البيئة الشرطة البيئية / مكتب العقبة، ومديرية شباب العقبة، ومديرية الشؤون البلدية وشركة “اورباسير” للنظافة في العقبة، بحضور مشاركين من متطوعي فرق مديرية شباب العقبة وهيئة شباب كلنا الاردن، ومجموعة القمر الكشفية، ومبادرة أترك أثرا.

وبين أن الحملة ستقوم بتنظيف مداخل المعابر والمراكز الجمركية للمدينة وتوزيع النشرات التوعوية الخاصة بالحفاظ على نظافة البيئة والمرافق العامة في المدينة على زوار المدينة، كما ستقوم بتوزيع أكياس خاصة على السيارات التي تدخل مدينة العقبة لاستخدامها تجنبا لالقاء النفايات في شوارع المدينة.

وسيتبع تنفيذ هذه الحملة حسب خطة مفوضية شؤون البيئة والاقليم بالسلطة، سلسلة من الحملات التوعوية الاخرى خلال العام الحالي وبنفس العنوان والشعار الذي تم تبنيه لهذه الحملة “اتركها نظيفة”.

وأهابت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكافة زوارها للتعاون معها في الحفاظ على النظافة والمرافق العامة في المدينة.

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