سلطة العقبة تعد خطة لمحمية العقبة البحرية

فرح عطيات

العقبة- تبدأ سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال الفترة المقبلة، إعداد خطة إدارية تفصيلية لمحمية العقبة البحرية، وبالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبموجب بنود إتفاقية تعاون، أبرمتها وزارة البيئة مع السلطة أمس، فإن “السلطة ستعمل على وضع خطة عمل سنوية للمحمية وتقديم تقرير حول تقدم سير العمل فيها والإنجازات المتحققة “.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف بخيت، خلال حفل توقيع الإتفاقية على هامش اطلاق تقرير التنمية، على أن “الخطة الإدارية سيتم إطلاقها بعد شهرين من الأن، لاستكمال المسار الذي تم بدأه بشأن المحمية، والتي ستساعدنا مستقبلا في ترشيحها لللتشجيل في شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي”.

وبين أنه” رغم الظروف التي تمر بها الأردن بسبب جائحة كورونا فإن المملكة وبكافة مؤسساتها مستمرة في إنجاز المشاريع الحيوية في الأردن”.

ومن بين المهام التي ستوكل للسلطة بموجب الإتفاقية “العمل على إستدامة عناصر التنوع الحيوي في المحمية، وتنفيذ برامج إكثار وحماية للأنواع المهددة والنادرة، وتضمينها ضمن الخطط الإدارية”.

كما سيتم العمل على “تنفيذ برامج توعوية حول أهمية المحميات الطبيعية خاصة بالمواضيع ذات العلاقة بالسياحة البيئية المستدامة والتراث الثقافي لجميع الجهات ذات العلاقة وبصورة مستمرة”.

وتتضمن مهامها كذلك “إخطار وزارة في حالة حدوث أي طاريء أو أمر يعيق تنفيذ برامج الحماية، فضلا عن المساهمة في تغذية قواعد البيانات، وتحديث المعلومات فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية تشمل الأنشطة والمشاريع التي يتم عليها ضمن المحمية”.

بدوره شدد وزير البيئة نبيل مصاورة أن “هذه المذكرة ستكون نقطة الانطلاق للتعاون ما بين الوزارة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية”.

ولفت الى أن “موافقة مجلس الوزارء على إعلان محمية العقبة البحرية بمساحة (2,8) كيلو متر مربع محمية طبيعية، يقع ضمن الالتزامات التي تقع على لأردن بموجب الاتفاقيات والمعاهدات وخاصة تلك المعنية بالتنوع الحيوي التي عليه الوفاء بها”.

وتقع على عاتق وزارة البيئة، بحسب بنود الاتفاقية، التنسيق والتعاون مع السلطة فيما يتعلق بإدارة المحمية والعمل على ديمومتها وتطويرها وتحديثها”.

كما يتوجب عليها الاعتماد والمصادقة على الخطة الادارية التفصيلية للمحمية والمرسلة من السلطة، وفي حال انقضاء مدة شهر من تاريخ استلاكمها دون الحصول على رد مكتوب بالرفض أو القبول يعتبر ذلك بمثابة موافقة رسمية من الوزارة.

وتقوم الوزارة بمساعدة السلطة في الحصول على الدعم الفني والمالي، والتمويل اللازم المتأتي من الجهات المختلفة، عبر الاتفاقيات والبرامج الوطنية والإقليمية، والدولية ذات العلاقة بحماية التنوع الحيوي، وإدارة المحميات الطبيعية التي تبرمها الوزارة مع تلك الجهات.

وتبعا للانفاقية تساهم الوزارة في تأمين الدعم الفني اللازم لمساعدة السلطة في تنفيذ مهامه في مجال إدارة المحمية، مع تنفيذ زيارات الميدانية لها ضمن برنامج متفق عليه بين الفريقين لمتابعة سير العمل، وتقييم تنفيذ الخطة الإدارية، وإعداد تقرير فني مشترك للزيارة .

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