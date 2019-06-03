“سلطة العقبة”: خطة خدماتية متكاملة خلال العيد

العقبة – الغد- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة المنطقة الخاصة بالعقبة المهندس نايف بخيت، على إن السلطة أعدت خطة متكاملة أثناء فترة عطلة عيد الفطر، تتضمن العديد من المحاور الخدماتية التي تهم المواطنين.

وشملت الخطة القطاعات الصحية والإدارية والسياحية والخدماتية، مشيرا إلى أن السلطة قامت بتوفير كوادر لخدمة الشواطئ والساحات، وأماكن الترفيه وتشغيل المرافق والمتنزهات العامة ومراقبة النشاطات الفنية والترويحية في محافظة العقبة.

وأضاف بخيت، أن كوادر الرقابة الصحية في سلطة منطقة العقبة ستقوم بمراقبة أسواق المواد الغذائية والمطاعم والمنشآت الغذائية من خلال فرق التفتيش الغذائي، التي تعمل على مدار الساعة والتركيز على ساعات الذروة، التي يكثر فيها التسوق وسيتم التعامل الفوري مع شكاوى وملاحظات الأخوة المواطنين من خلال هاتف غرفة عمليات السلطة على الرقم (032031122) وعمليات المحافظة والشرطة التي تعمل على مدار الساعة لتقديم ما يحتاجه المواطن من خدمات وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن الأجهزة الشرطية المختصة ستعمل على المتابعة الحثيثة لأوضاع المرور في شوارع العقبة كافة، وتحويل بعض الاتجاهات في السير إن لزم الأمر لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، كما حددت السلطة أماكن لاصطفاف باصات النقل العام خارج ووسط المدينة في أماكن مخصصة لذلك حتى لا تسبب أي أزمات مرورية داخل المدينة وفي شوارعها الرئيسة والوسط التجاري.

وبين ان شركة ميناء حاويات العقبة ودائرة جمارك العقبة ومؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الزراعة ودائرة المواصفات والمقاييس ستعمل على مدار الساعة طيلة أيام عيد الفطر باستثناء أول يوم حيث سيتوقف العمل ابتداء من الساعة الرابعة صباحا لغاية الساعة الحادية عشرة صباحا ان جاهزية مرافق الميناء هي بأعلى مستويات الأداء، إلى جانب توفير الخدمات لجميع الأطراف المتعاملة مع الميناء بما يضمن انسيابية البضائع بسهولة ويسر دون تأخير.

فيما وضعت شركة ” اورباسير ” الشركة المعنية بنظافة العقبة خطة محكمة للحفاظ على مستوى نظافة المدينة وستعمل خلال عطلة العيد على تعزيز كوادرها في مختلف المناطق التي تشهد اكتظاظا، خاصة في منطقة السوق التجاري والمرافق والمتنزهات والشواطئ.

وستقوم السلطة بتوزيع النشرات التوعوية من خلال حملة “اتركها نظيفة” للعام الثاني على مداخل العقبة من خلال كافة والتي توضح المخالفات لتعليمات السلطة مثل التخييم العشوائي في المناطق العامة والمتنزهات والأرصفة وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها والسباحة في مناطق يمنع فيها السباحة نظرا لخطورة تلك الأماكن على غير متقني السباحة.

ويشير مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في السلطة شرحبيل ماضي، إلى أن السلطة أعدت برنامجا ترفيهيا مجانيا للزوار يقام في مناطق متعددة داخل محافظة العقبة والقرى التابعة لها، طيلة أيام العيد اشتمل على فقرات فنية وأغان وطنية وفلكورية ومسرحيات هادفة للأطفال للاستمتاع خلال عطلة العيد في العقبة .

من جانبه، أكد مدير جمعية فنادق العقبة صلاح البيطار، جاهزية فنادق العقبة لاستقبال زوارها خلال عطلة العيد وفق معاملة تفضيلية وأسعار مناسبة للجميع وخدمات راقية، مشيرا إلى أن الفنادق ما زالت تستقبل الحجوزات من الاخوة المواطنين، موضحا أن ما تتمتع به العقبة من خدمات واجواء مناسبة وبحر جذاب ومناطق تراثية وتاريخية يؤهلها لتكون قبلة للسياح والزوار.