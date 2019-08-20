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“سلطة العقبة”: لا نية لرفع لنسبة الضريبة بالمدينة

منذ 3 ساعات

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أحمد الرواشدة

العقبة- أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان في بيان لها انه لا يوجد اي نية لرفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات الى 16% في المنطقة الخاصة.

واشارت السلطة في بيان حصلت عليه الغد انه اشارة الى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة رفع نسبة الضريبة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى 16 % كما هي في باقي مناطق المملكة اكد رئيس مجلس المفوضين في السلطة ان هذه الاخبار عارية عن الصحة تماما ومحض اشاعات ولا اساس لها من الحقيقة.

ودعا رئيس مجلس المفوضين الى عدم الالتفات الى الاشاعات التي تنطلق بين فينة واخرى وهدفها التشكيك وتثبيط العزائم مؤكدا ان السلطة ماضية في تنفيذ خططها الهادفة الى تحسين الوضع المعيشي لابناء المنطقة وتعزيز التشاركية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والقطاع التجاري باعتباره قطاعا محركا للعديد من مؤشرات السوق الايجابية .

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