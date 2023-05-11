سلطة العقبة: لم نرصد أي تسرب غاز في المدينة

أحمد الرواشدة- العقبة- أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن كل ما أشيع عن تسرب غازي في المدينة لم يثبت له مصدر، حيث لم ترصده محطات الرصد والعمل جارٍ من خلال المتابعة على مدار الساعة عبر الرصد الهوائي.

وقال الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فايز الفايز، إنه ورد بلاغ من الدفاع المدني عند الساعة العاشرة والربع من صباح الخميس يفيد بوجود رائحة غاز في عدة مواقع في مدينة العقبة مجهولة المصدر وإن هناك حالات هلع في مدرسة الشاملة والمدرسة الهاشمية.

وأضاف الناطق الرسمي أنه تم التنسيق مع مديرية الدفاع المدني والمحافظة لإجراء مسحٍ ميداني فوري في جميع مناطق المدينة، إضافة إلى متابعة قراءات الملوثات الغازية اللحظية من خلال محطات الرصد الثابتة والمتنقلة.

وبين المسح أن القراءات طبيعية وهي ضمن الحدود المسموحة وفق المواصفة القياسية الأردنية رقم 1140/2006وتم التأكد من أن الرائحة المنتشرة في أجواء المدينة لا يوجد لها أي مصدر داخل مدينة العقبة.

وبناء على المعطيات الصحية التي رافقت الحالة العامة، تم نقل عدد من الحالات ممن تملكهن الهلع نتيجة الرائحة، وتم الكشف اللازم عنها، ثم غادرت جميع الحالات المستشفى بصحة جيدة.

وبناء عليه، تم التواصل من الجهات المختصة بالعقبة مع المعنيين في مدينة إيلات المحاذية للعقبة بغية تعقب أي مصادر لتسرب الغاز من جهتها، حيث كان اتجاه الرياح جنوبيا غربيا.

من جهتها، تعقّبت فرق الدفاع المدني ومديرية البيئة التابعة لسلطة العقبة والصحة والأجهزة التابعة لمحافظة العقبة المؤشرات العامة، حيث أثبتت قياسات محطات الرصد المتحركة والثابتة في مدينة العقبة أنها ضمن المواصفة القياسية الأردنية، وأن رائحة الغاز لا تشكل أي خطورة على الصحة.

وستبقى كوادر السلطة على أهبة الاستعداد لإجراء المسوحات في كافة مناطق العقبة وأخذ القراءات الدقيقة لرصد الهواء عبر الأجهزة عالية الكفاءة.