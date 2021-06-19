سلطة المياه: الوضع المائي في الأردن صعب جداً

عمان- الغد- اطلع أمين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع المائي في محافظة عجلون.

وأكد المهندس عليمات، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة، اليوم السبت، أن الوضع المائي صعب جدا في المملكة وأن المعدل الطبيعي من المياه أقل من 60 بالمئة، بالإضافة إلى نقص تخزين السدود مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن هناك دراسة لزيادة كميات المياه في عجلون، حيث جرى استئجار 15 بئرا في المفرق وسيجري العمل قريبا لزيادة ضخ المياه للمحافظة.

وأشار إلى أن الاستئجار سينعكس ايجابا على توفير المياه للمحافظة من محطة صمد، مبينا أن المطلوب هو تنفيذ الخطط واستكمال ربط المناطق والخطوط واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الحلول المستدامة الكفيلة باستدامة عمل مصادر المياه في المحافظة من أجل زيادة القدرة على التعامل مع تزايد الاحتياجات من المياه في مختلف الظروف.

وأوضح عليمات أنه جرى أيضا استئجار صهاريج، إضافة إلى المتوفرة حاليا، لمعالجة الشكاوى الفردية من قبل المواطنين، مشيرا إلى أنه سيجري العمل على الإسراع في ايجاد مصادر جديدة للمياه وامكانية الحصول على المياه في مدة اقصاها 14 يوما بدلا من 22 يوما.

وأشار إلى أهمية التأكد من قدرة جميع المصادر المائية على تلبية احتياجات المواطنين لغايات الشرب وتوزيع المياه بعدالة ومعالجة جميع الشكاوى بالسرعة الممكنة في جميع مناطق المحافظة.

وأكد محافظ عجلون سلمان النجادا أن هناك متابعات مستمرة للواقع المائي في المحافظة والتحديات والمشاكل التي تواجهه وخاصة فيما يتعلق بنقص كميات المياه وشكاوى المواطنين وخاصة أن الموسم المطري له تاثير على كميات المياه المتوفرة، داعيا إلى زيادة الكميات المخصصة للمحافظة من سد وادي عربة لتلبية الاحتياجات الكبيرة من المياه خلال فصل الصيف.

وبين أهمية استحداث مكتب وغرفة طوارئ يجري فيها تخصيص مهندسين للرد على الاستفسارات والشكاوى التي ترد من المواطنين ليجري التعامل معها أولا بأول.

وقال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني إن هناك منحة أمريكية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بقيمة 9 ملايين دولار لعمل محطة تحلية على سد كفرنجة وخط ناقل إلى خزان تجميعي بسعة 6 آلاف متر مكعب سيجري إنشاؤه في منطقة القاعدة لتزويد مناطق عنجره وعجلون وعين جنا بالمياه بشكل انسيابي، مشيرا إلى أن العطاء سيطرح خلال العام الحالي على مراحل بعد أن اكتملت الدراسات وسيجري الإنتهاء منه خلال عام ونصف.

وأشار مدير إدارة مياه محافظة عجلون المهندس سالم الشلول إلى أن 75 بالمئة من مصادر المحافظة المائية محلية و25 بالمئة هي مصادر خارجية من محطة صمد، مطالبا بدعم السلطة لإدارة المياه لاستكمال الخطط التي تنفذها حاليا، ومنها توفير مضخات لرفع قدرة عدد من محطات المياه لزيادة كميات المياه التي يجري ضخها للمواطنين.