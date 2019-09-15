سلطة وادي الأردن تبدأ صيانة المنشآت المائية استعدادا للشتاء

عمان- الغد- اوعز وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود لسلطة وادي الاردن باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة واجراء عمليات الصيانة للمرافقة المائية في مناطق وادي الاردن قبل قدوم فصل الشتاء حيث قام فريق فني برئاسة أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز يرافقه متصرف لواء بين كنانة د. احمد العليمات وحضورالنائب عبدالله عبيدات وعدد من مسؤولي سلطة وادي الاردن بالاطلاع والاشراف على اجراءات وعمليات الصيانة التي تقوم بها كوادر سلطة وادي الاردن خاصة في منطقة نهر اليرموك استعدادا لاستقبال الموسم المطري القادم بهدف ادامة كافة المنشأت المائية والتأكد من كفاءتها مؤكدا ان وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن تعمل على اسناد وتوفير كافة الامكانيات المتاحة من مياه الري والشرب لكافة الاغراض والاستخدامات للاخوة المزارعين.

وبين م. الكوز حرص وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن بايجاد كافة الحلول للتحديات التي يعانيها قطاع الزراعة في كافة المناطق وتوفير كل سبل الدعم من خلال تامين مياه الري وبالاخص في المناطق الشمالية والوسطى والتي تعاني اوضاعا استثنائية بسبب اللجوء السوري اليها مما حمل اهاليها اعباء جسام مؤكدا ان جميع مطالب المزارعين و المواطنين تنال كل الاهتمام داعيا جميع الاخوة المزارعين و الاهالي في المناطق الى التعاون البناء وان يكونوا داعمين للجهود المتواصلة للوزارة/ سلطة وادي الاردن في حماية مقدرات المياه مؤكدا ان المحافظة عليها سيعمل على سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المواطنين وتلبيتها بكل فاعلية وتامينهم بالاحتياجات المائية بعدالة.

واطلع امين عام سلطة وادي الاردن والمرافقين على النشاطات الزراعية المحاذية لنهر اليرموك مؤكدا ان السلطة تسعى لتطوير اداء انظمة الري والتزويد المائي للمزارعين وتفقد كذلك سد العدسية التحويلي على نهر اليرموك وجاهزيته للموسم المطري القادم والذي يقوم بتحويل المياه من نهر اليرموك الى قناة الملك عبد الله لكافة الاغراض.

والتقى الامين العام بعدد من المزارعين في المنطقة للوقوف على احتياجاتهم موكدا على استعداد وجاهزية كوادر سلطة وادي الاردن للتعاون معهم من خلال تسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم وتحسين خدمات الري و الصيانة بما ينعكس ايجابا على تحسين الواقع الزراعي في وادي الاردن مبينا انه تم تشكيل لجنة من اصحاب الاختصاص لبحث مطالب واحتياجات المزارعين حيث سيتم دراستها وايجاد الحلول اللازمة لها.

واوعز للكوادر الفنية وعمليات الصيانة في سلطة وادي الاردن بالاسراع في انجاز تنظيف مجاري الاودية والحاجز التحويلي بهدف حماية الوحدات الزراعية المجاورة لمجرى الوادي بما يضمن انسياب المياه في مواسم الهطول المطري الغزيرة بشكل طبيعي مناشدا الاخوة المزارعين ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة داخل مزارعهم وعمل الحواجز اللازمة وتصريف مياه الامطار بالطرق الصحيحة وكذلك تنطيف مجاري المياه الداخلية وعدم زراعة محاصيل او اشجار بجانب مجاري الاودية المائية حفاظا على مزروعاتهم.

من ناحيتهم ثمن المزارعون الجهود والتواصل الدائم من قبل سلطة وادي الاردن واعربوا عن ارتياحهم لكافة الاجراءات المبذولة من قبل كوادر سلطة وادي الاردن والتعاون البناء والايجابي الدائم مؤكدين انفتاح السلطة على المزارعين ومطالباتهم .