سلطة وادي الأردن ترفع حالة التأهب للمنخفض

أكدت سلطة وادي الأردن اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من تشكيل غرفة طوارئ في الأغوار الشمالية والوسطى – مديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، وفي الأغوار الجنوبية وكافة سدود المملكة.

وأضافت السلطة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تماشيا مع تطورات الحالة الجوية وبدء تأثير المنخفض الجوي المتعمق على المملكة.

وأهابت بجميع المواطنين والمزارعين ومربي المواشي في مختلف مناطق المملكة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم من خطر الصقيع، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والأودية والسيول، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات دون الصفر.

وناشدت السلطة المواطنين والمزارعين بالتعاون والتواصل مع كوادرها في حالات الطوارئ، حيث تعمل الفرق المناوبة في جميع مديريات السلطة – مديرية التحكم في الأغوار الشمالية والوسطى وكذلك في الأغوار الجنوبية والسدود وكافة كوادرها المناوبة والعاملة على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة بكل حرفية وجدية.

وأشارت إلى أنه يتم استقبال الاتصالات على كافة أرقام الطوارئ الخاصة بوزارة المياه والري، بالإضافة للأرقام التالية الخاصة بمديريات الأغوار الشمالية والوسطى والأغوار الجنوبية، وعلى النحو التالي:

053570594 مديرية التحكم في الأغوار الشمالية والوسطى.

0780469438 المهندس المناوب في الأغوار الشمالية والوسطى.

0781110578 – 0781110578 مدير المشاغل ومندوب السلطة في لجنة طوارئ لواء الأغوار الجنوبية.