سلطة وادي الأردن تناشد عدم التنزه أو السباحة بالقرب من المواقع المائية خشية الغرق

حابس العدوان

ناشدت وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن المواطنين في المناطق القريبة من المواقع المائية والسدود وقنوات الري وخاصة في مناطق الاغوار بالقرب من قناة الملك عبد الله وكذلك السياح والزوار خلال عطلة نهاية الاسبوع مع ما تشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة بضرورة عدم الاقتراب من هذه المواقع الخطرة والأخذ بالنداءات والحملات التوعوية والارشادات التي تؤكد على ان هذه المواقع غير مخصصة للسباحة و لا للتنزه او الاقتراب منها لما لذلك من خطر على حياتهم وحياة عائلاتهم في ظل تزايد حالات الغرق المتكررة بين الحين والاخر مؤكدة ان عدم الاكتراث من قبل البعض يعد سببا رئيسيا لحالات الغرق التي نشهدها بين الحين والاخر .

وشددت على جميع المؤسسات المعنية والاهلية والبلديات التي تقع بالقرب من هذه المواقع ضمن مناطقها بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمنع السماح لاي احد الاقتراب من هذه المواقع المائية الخطرة وكذلك اصحاب الوحدات الزراعية والمزارعون والقاطنون في المناطق الزراعية مطالبة ايضا بعدم السماح لاي احد بالسباحة في البرك الزراعية او المسطحات المائية داخل مزارعهم ، منوهة ان الوزاره / سلطة وادي الاردن تواصل اتخاذ العديد من الاجراءات لحماية المصادر المائية المختلفة وخاصة قناة الملك عبدالله والبرك والمصادر المائية المختلفة .

واضافت ان حالات الاستهتار وعدم الاخذ بالتعليمات التي تطلقها وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن بهدف المحافظة على هذه المنشأت وحماية ارواح المواطنين يشكل ظاهرة مقلقة لكوادر سلطة وادي الاردن التي تبذل جهود استثنائية لمنع حالات السباحة في هذه المواقع من خلال برامج متعددة تتضمن مراقبين ودوريات راجلة ومتحركة على طو ل امتداد قناة الملك عبدالله التي تمتد لمسافة 110 كيلو متر اضافة الى المراقبات الدائمة من خلال وحدة الامن والحماية والارشادات التحذيرية والاشياك والاسيجة الموجودة على هذه المواقع لحمايتها ومنعنها من التلوث كونها مياه سطحية يتم الاستفادة منها لغايات الشرب اساسا وكذلك الزراعة.

وزادت برغم وجود العديد من اللوحات الارشادية التحذيرية وعمل السياجات الازمة والجدران الاستنادية في كافة المواقع المائية جنبا الى جنب مع البرامج التوعوية والحملات والنداءات لاهالي المناطق ولكافة المواطنين عبر وسائل الاعلام الا ان السلطة تتفاجئ دوما بالاعتداء على وسائل الحماية الموجودة في اوقات متعددة والسباحة مما يوقع حالات غرق للاسف الشديد خاصة للاطفال وذويهم نتيجة الاستهتار المستمر والتصرفات غير المسؤولة من قبل عائلاتهم اما بالسباحة او التنزه بالقرب منها والضرب بعرض الحائط لهذه النداءات .