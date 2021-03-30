سلطة وادي الأردن: خطة لتنظيف مواقع الحصاد المائي من الرسوبيات

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن انه ضمن الخطط الاستراتيجية في المحافظة على ديمومة السعة التخزينية لمواقع السدود والحصاد المائي حيث يبلغ عدد السدود الرئيسة١٤سد بسعة ٣٣٦مليون متر مكعب و٤١١موقع حصاد مائي بسعة ١١٥مليون متر مكعب وبينت انه ضمن المشاريع التي تقوم بها سلطة وادي الاردن في تنظيف مواقع الحصاد المائي من الرسوبيات والطمي وتأمين الشواخص التحذيرية والسياج لضمان سلامة المواطنيين .

حيث تنفذ سلطة وادي الاردن العام الحالي تنظيف ٦٠حفيرة صحراويه بالتعاون مع وزارة البيئة برنامج اعادة تاهيل البادية التعويضات البيئية ، كما تعمل مع الجهات المانحة على تنظيف الرسوبيات وتركيب مضخات لخدمة ابناء المجتمع المحلي للاستفادة من المياه التي تتوفر في الحصاد المائي وبشكل مجاني دعما للمواطنيين ومن هذه السدود الصغيرة سد البويضه وهو سد حصاد مائي انشأ في عام ١٩٦٧ في محافظة اربد حيث قامت السلطة بالتعاون مع الجهات المانحة وبلدية الرمثا بتركيب سياج للسد ومضخات واماكن مخصصه لهذه الغاية وتنظيف رسوبيات بحوالي ٨٠ الف متر مكعب علما بانه تم العمل على صيانة سد الحصاد المائي بويضة في عام ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وبخصوص السعة التخزينية لسد الحصاد المائي (بويضه) فيأتي انخفاضها لهذا العام بسبب قلة الامطار وعدم تكرار فيضان سد الحصاد المائي حيث انه في حالة تنظيف الرسوبيات تزداد كميات الشحن الجوفي الطبيعي بسبب زيادة النفاذية في ارضية البحيرة وتحقق تغذيه جوفيه اضافية وتقل كميات هذه التغذية الجوفية مع مرور الوقت وتوفر سنوات ماطرة تحقق مخازين تدوم لفترات طويلة ، كما تشكر وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن بلدية الرمثا والجهات المانحة متطلعة لمزيد من التعاون لادامة المصادر المائية.