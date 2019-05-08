سلطة وادي الاردن تنفي ما يتم تداوله عن فتح بوابات سد الملك طلال

عمان- الغد- اكدت وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردن انها لم تتعاقد مع اي جهة محلية او خارجية مؤخرا لفتح بوابات اي من السدود في المملكة نافية بذلك ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين مدير ادارة السدود في سلطة وادي الاردن م. هشام الحيصة ان اجراءات فتح بوابات سد الملك طلال خلال الفيضانات الاخيرة التي شهدتها المملكة مؤخرا تمت بكوادر وجهود ذاتية من سلطة وادي الاردن دون اي تدخل من اي جهة سواء محلية او خارجية .

واستهجن مدير ادارة السدود الحيصة تداول معلومات مغلوطة وربطها بفتح بوابات سد الملك طلال مؤخرا، مبينا ان لدى سلطة وادي الاردن خبرات متقدمة اثبتت قدرتها على التعامل مع كافة الظروف بنجاح وتقوم بادارة السدود بطريقة كفوءة عالية المستوى ومشهود لها بالخبرة على مستوى الاقليم والمنطقة ودول العالم حيث تنفذ الخبرات الاردنية مشاريع سدود ريادية في عدد من الدول الاسيوية والافريقية .

واضاف ان عملية تصوير الفيديو الذي اشار اليه المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الماء لبيان واقع البحيرة في سد الملك طلال وقعت قبل مايزيد على 20 عاما، داعيا الجميع الى توخي الدقة في نقل مثل هذه الاخبار مؤكدا ان ملف ادارة السدود من الملفات الاستراتيجية الهامة لدى قطاع المياه .