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سلطنة عُمان: السلطان قابوس يسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

منذ 3 ساعات
السلطان قابوس

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مسقط- أعلنت سلطنة عمان، السبت، أن السلطان قابوس بن سعيد (79 عاما) يسافر “اليوم” إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية.

ووفق بيان ديوان البلاط السلطاني، نقلته وكالة الأنباء العمانية: “يغادر البلاد السلطان قابوس بن سعيد، اليوم متوجهًا إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله”.

ولم يحدد الديوان طبيعة الفحوصات الطبية، أو الحالة الصحية للسلطان.

واعتاد قابوس عدم الظهور الإعلامي، إذ يثير الحديث عن صحته قلقًا بشأن من سيخلفه على العرش الذي يتربع عليه منذ 46 عامًا.

وقابوس بن سعيد، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يسمِّ وريثًا للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء. (الأناضول)

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