سلطنة عُمان تغلق منافذها البرية لمدة أسبوع

عمان – قررت اللجنة العليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان، اليوم الأحد، إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءاً من الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن اللجنة، أن القرار يأتي لحماية المواطنين من الفيروس، وعلى وجه الخصوص السلالة الجديدة منه سريعة الانتشار.

وفي السياق، أفادت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في السلطنة حتى اليوم بلغ 1512 وفاة، و124067 إصابة.(بترا)