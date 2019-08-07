“سلف فيصلاوية”.. خانكان في معان.. الصيفي في أذربيجان

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“سلف فيصلاوية” لتعويض تأخر الاتحاد ودفعة هاني

بات النادي الفيصلي مضطرا لصرف سلف مالية لعدد من لاعبيه، كجزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، وذلك لتعويض تأخره في صرف المستحقات، بسبب تأخر وصول دفعات نادي أبويل القبرصي المتعلقة باحتراف اللاعب عمر هاني، ولتأخر أيضا اتحاد الكرة في صرف جوائز النادي الفائز بلقبي دوري المحترفين وكأس الأردن. الفيصلي وحتى يوم أمس، أكد أنه لم يتسلم أي دفعة من دفعات نادي أبويل القبرصي، رغم أن الاتفاق ينص على تسلم النادي للدفعة الأولى يوم 30 تموز (يوليو) الماضي، والدفعة الثانية 30 آب (أغسطس) الحالي والدفعة الثالثة يوم 30 أيلول (سبتمبر) المقبل.الفيصلي وقبيل توجه لاعبيه برفقة المنتخب الوطني إلى بطولة غرب آسيا بالعراق، قام بصرف سلف مالية لعدد من لاعبيه، مع التوجه لصرف سلف للاعبين المتواجدين في عمان في الأيام القليلة المقبلة، في حال طلب اللاعبون ذلك.

مونتيال يرتدي قميص الوحدات أمام جبل المكبر اليوم

أعلن نادي الوحدات أن المحترف البارغواياني خوسيه مونتيال، سيرتدي قميص النادي، ليشارك في صفوف الفريق في المباراة الودية التي تجري عند الخامسة والنصف مساء على ملعب النادي أمام فريق نادي جبل المكبر الفلسطيني. مونتيال الذي وصل إلى عمان مساء أول من أمس، سيخضع للتجربة في مباراة اليوم، وربما عدد من التدريبات، لاصدار الحكم على مستواه قبل تحديد الخطوة التالية.

محترف الوحدات السابق توريس يقدم عرضا أندونيسيا لمصطفى

قدم المحترف السابق في فريق نادي الوحدات لكرة القدم البرازيلي توريس، عرضا احترافيا لزميله السابق في الوحدات، ولاعب فريق شباب الأردن الحالي محمد مصطفى، للاحتراف في أحد الأندية الأندونيسية.

ووفق التفاصيل، فقد أجرى توريس المحترف حاليا في أندونيسيا، اتصالا مع محمد مصطفى، ليعرض عليه الاحتراف في أحد الفرق الأندونيسية في الموسم الكروي المقبل.

مصطفى الذي لم يمانع في الاحتراف الخارجي، رد على العرض، بتحديد المبلغ المطلوب كشرط لاحترافه، في انتظار رد النادي الأندونيسي بشأن طلبه، علما أن الرد سيأتي عبر توريس الذي تربطه علاقة جيدة بمحمد مصطفى. يشار إلى أن مصطفى يواصل حاليا تدريباته مع فريق شباب الأردن، استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية العربية، حيث يلتقي الفريق مع النجم الساحلي التونسي ذهابا وإيابا في إطار دور الـ32 من البطولة.

مدرب: الأزمة المالية في اتحاد الكرة درس مفيد للأندية

أكد مدرب محلي، أن اعتماد الأندية بشكل شبه كامل على ما يتقاضونه من اتحاد كرة القدم، يعتبر خطأ كبيرا، وهذا ما أثبتته الأزمة المالية التي يعيشها اتحاد الكرة وأثرت بشكل مباشر وكبير على الأندية وأوضاعها ولاعبيها.

واعتبر المدرب في تصريح لـ”الغد”، أن الأزمة المالية التي يعيشها الاتحاد حاليا ربما تكون مفيدة، وتشكل درسا للأندية، بضرورة عدم الاعتماد بشكل كبير على موارد الاتحاد، وضرورة توجه الأندية للبحث عن ايرادات أخرى، لتفي بالتزاماتها تجاه لاعبيها وفرقها.

وأوضح المدرب، أن الفترة الحالية تكشف مدى اعتماد الأندية على الاتحاد، وهذا أمر غير صحي في عالم الاحتراف، مطالبا الأندية بالاستفادة من هذا الدرس، والبدء في انشاء مشاريع لضمان ايرادات أخرى في المواسم المقبلة، معتبرا أن أزمة الاتحاد لقنت الأندية “درسا مفيدا” يجب الاستفادة منه.

سفيان عبدالله يتحدث عن 13 كم بالمباراة

أشار نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدات السابق سفيان عبدالله، إلى أن الاحصائيات كشفت عن قطعه لمسافة 13 كم في مباراة، في مؤشر على ارتفاع اللياقة البدنية أثناء فترة اللعب.

جاء ذلك خلال حديث سفيان في برنامج “صباح الرياضية” الذي تقدمه المذيعة المتميزة ميسون يونس على القناة الرياضية، وبات يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

وأطل سفيان على البرنامج بعد فترة انقطاع عن الاعلام استمرت لحوالي عشر سنوات، جاءت بسبب سفر النجم السابق للعمل في الخارج.

لقاء ميسون يونس مع سفيان، جاء شيقا وممتعا، بعد أن عاد فيه النجم السابق لمباراة الاردن والعراق في نهائي الدورة العربية العام 1999، التي ما تزال راسخة في ذاكرة الأردنيين، في ظل السيناريو العجيب الذي مرت به المباراة.

واستذكر سفيات لحظات تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة، التي منحت الأردن الفوز بالبطولة، وسط فرحة أردنية كبيرة.

وتحدث سفيان عن بعض التفاصيل الطريفة التي مر بها، من ضمنها تأخره وزميله بدران الشقران في مطار القاهرة، اثناء العودة من المشاركة بمباراة خيرية جرت في مصر.

كما شهد اللقاء أيضا، حديث النجم السابق عن أهمية وظيفة المدير الرياضي في الأندية الأردنية، أسوة بالأندية العالمية التي تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف في النادي، نظرا لأهمية دور الشخص.

الزميلة ميسون يونس، نجحت ايضا في الحصول على ملاحظات سفيان عبدالله بشأن اداء المنتخب الوطني في غرب آسيا، خاصة في المباراة الأولى أمام البحرين، ليتحدث النجم السابق عن العديد من “السلبيات” التي يجب معالجتها في المنتخب، مثل ضرورة العمل على تحسين اللعب لجماعي والتخلص من الفردية عند بعض اللاعبين.

سفيان ايضا تحدث عن جيله من اللاعبين، وما تميز به هذا الجيل، قبل اختتام الفقرة التي جاءت مميزة وكشفت عن رأي نجم سابق في العديد من الأمور.

خانكان واللاعبون الجدد يوقعون لمعان

وقع المدرب السوري عماد خانكان يوم أمس رسميا على كشوفات نادي معان، للاشراف على تدريب فريق كرة القدم خلال منافسات دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وجاء توقيع خانكان، خلال الاجتماع الذي جرى مع الإدارة يوم أمس في عمان، بحضور مدير نشاط الكرة عبدالله القططي.

نادي معان وفي نفس الجلسة ايضا، ضم رسميا ايضا اللاعبين محمد شطناوي وسعد الروسان وأحمد ابو كبير وأحمد ياسر ومحمود شوكت الذين وقعوا على كشوفات الفريق، استعدادا لموسم المقبل.

وعمد نادي معان إلى تعزيز صفوفه وترتيب شؤون فريقه بشكل مبكر، استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي يسعى فيه معان للعب دور الحصان الأسود.

المدرب خانكان وفي أول تصريح لـ”الغد”، وجه الشكر لإدارة معان ورئيس النادي الفخري عمر المعاني على ثقتهم به، مؤكدا سعيه لأن يكون على قدر المسؤولية، ويحقق طموحات جماهير النادي.

واشار خانكان إلى أنه وقع يوم امس رسميا على كشوفات النادي، كما وقع ايضا مجموعة من اللاعبين، لافتا إلى أنه سيحدد قريبا الجهاز الفني المساعد.

ولفت المدرب السوري المعروف في الشارع الرياضي المحلي، إلى أنه اتفق مع نادي معان على الأهداف المقبلة للفريق الصاعد لأول مرة في تاريخه لمصاف أندية المحترفين، متمنيا التوفيق في وضع بصمته على الفريق المعاني.

حديث عن اتفاق الرمثا مع الشقران

تفيد الأنباء الواردة من نادي الرمثا، أن الإدارة توصلت لاتفاق مع اللاعب علاء الشقران، للعب في فريق كرة القدم خلال الموسمين المقبلين.

وتشير المعلومات، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين الطرفين، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يقضي بتوقيع اللاعب على كشوفات الرمثا لمدة موسمين.

“الفيفا” يكلف أردنيا للمشاركة بحسم موضوع رفع الحظر عن العراق

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، مدير الأمن والسلامة، يرافقه مراقب المباريات ومختص تفقد الملاعب، الأردني طلال السويلميين، للتوجه إلى العراق يوم غد لتفقد ملاعب أربيل وكربلاء، وكتابة التقرير النهائي، في خطوة تحد مصير رفع الحظر بشكل كامل عن اقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية.

وكشفت وسائل أعلام عراقية، عن تكليف مسؤول من الفيفا، ومختص أردني، لمتابعة مباريات غرب آسيا، لتقييم الوضع بشكل نهائي، في خطوة ربما تكون مقدمة لرفع نهائي للحظر، وبالتالي السماح للعراق باستضافة مباريات تصفيات كأس العالم.

وكان “الفيفا” أعلن في العام 2017، رفع جزئي للحظر عن الملاعب العراقية، قبل أن يعود الآسيوي ويسمح بإقامة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال أسيا، بعد موافقة الكونغرس في الاتحاد الدولي.

العراق سبق وأن رفع قضية لمحكمة الكاس، للمطالبة برفع كامل، ليأتي الرد بضرورة ايفاد “الفيفا” لوفد جديد لتقييم الأمور الأمنية وجاهزية الملاعب، تمهيدا لقرار نهائي برفع الحظر، في انتظار ما ستسفر عنه الزيارة المقبلة التي يشارك بها الأردني سويلميين.

فوز بـ32 هدفا يكشف الفوارق الفنية بالكرة النسوية

اعتبر المتابعون لكرة القدم النسوية، أن الفوز الكبير الذي حققه فريق نادي عمان على فريق كفر راكب بنتيجة 32-0، في مباراة دور الستة عشر ببطولة كأس الأردن للسيدات بكرة القدم، يكشف الفوارق الكبيرة في المستويات الفنية بالكرة النسوية الأردنية.

ولفتت هذه النتيجة الكبيرة، انظار المتابعين الذين عبروا عن دهشتهم لهذا الرقم، والذين أكدوا في نفس الوقت على أن هذا الفوز، يكشف الفوارق الفنية بين الفرق التي تنقسم إلى طابقين.

يشار إلى أن المدير الفني لفريق عمان منير أبو هنطش، لم يشرك جميع اللاعبات الأساسيات في المباراة التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 32 -0.

الجزيرة يتدرب بـ14 لاعبا ويستعين بحارس مرمى

يواصل فريق الجزيرة لكرة القدم تدريباته، بقيادة المدير الفني شهاب الليلي، استعدادا لملاقاة فريق العهد اللبناني ذهابا وايابا في مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.

ويشارك في التدريبات حوالي 14 لاعبا فقط، في ظل التحاق اللاعبين الآخرين في المنتخبات الوطنية.

فريق الجزيرة المعروف بقوة حراس مرماه، وجد نفسه مضطرا للاستعانة بحارس مرمى من الفريق الرديف للمشاركة في التدريبات، في ظل غياب 3 حراس التحقوا بالمنتخبات الوطنية الأول والأولمبي والناشئين.

إلى ذلك، يستعد الجزيرة لتنظيم معسكره التدريبي في تركيا، اعتبارا من 19 الشهر الحالي، حيث تم تحديد مكان المعسكر، مع العمل على تحديد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في هذه الرحلة.

عملية ناجحة للفاخوري في قطر

خضع حارس مرمى المنتخب الأولمبي ونادي الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، يوم أمس ، لعملية في الكتف، جرت في مركز سبيتار الطبي بالعاصمة القطرية الدوحة.

العملية التي تكللت بالنجاح، اشرف عليها الطبيب السلوفيني بورس، وحضرها والدا النجم الصاعد، والمدرب الوطني الذي يعمل في اكاديمية اسباير ناصر حسان، ولاعب المنتخب الأولمبي والنادي الفيصلي يوسف أبو جلبوش.

يشار إلى أن الكثيرين، يرون في عبدالله الفاخوري، أمل الكرة الاردنية في حراسة المرمى، نظرا لموهبته والمواصفات التي يتمتع بها، إلى جانب الاهتمام الكبير والتشجيع الذي يحظى به من قبل والديه اللذين يحرصان على متابعته، ومرافقته في البطولات القوية، لتشجيعه والشد من أزره.

رديف الجزيرة يلعب مباراتين في يوم واحد

خاض الفريق الرديف في نادي الجزيرة لكرة القدم يوم امس مباراتين وديتين، في إطار خطة عمل الفريق التي وضعها المدرب اسلام جلال.

الفريق الرديف لعب صباحا مباراة ودية مع فريق منتخب مواليد 2003، في لقاء اقيم على ملعب البولو وانتهى بالتعادل 2-2، فيما خاض الفريق مباراته الودية الثانية مساء على ملعب الهاشمي أمام فريق رديف دار الدواء.

وحرص جلال على اللعب بتشكيلتين مختلفتين في المباراتين، لمنح جميع اللاعبين فرصة المشاركة.

حكام ولاعبون في دورة C

اختتمت يوم أمس فعاليات دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثالث C، في مقر اتحاد كرة القدم، بمشاركة عددٍ من الحكام ولاعبي الأندية.

وأقيم الحفل بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة سيزار صوبر، الذي سلم الشهادات للمشاركين.

وأشرف على الدورة التي اشتملت على محاضرات نظرية وعملية، المحاضرين عصام التلي، هشام أبو فروة ومنار فريج.

وشارك في الدورة 25 مدربا هم: محمد العوضي، طارق سعادة، طارق الديك، رائد سلامة، عمر الشلبي، سعيد اشتية، محمود إرشيدات، عمار أبو عواد، محمود شفيع، عثمان العيدة، رائد الدروع، محمد الخريشة، محمد عرفة، عدي الطائي، فراس الخوالدة، أحمد ست أبوها، صهيب الأشقر، قصي الشمايلة، محمد الرعود، تامر صوبر، ناصر الرحامنة، عودة أبو زيتون، مهند عقيلان، منذر عقيلان وراغب أبو زهرة.

كواليس النجوم

• نجم الكرة الأردنية عدي الصيفي المحترف في فريق السالمية الكويتي، يواصل المشاركة في المعسكر التدريبي الذي يقيمه فريقه الكويتي في اذربيجان..المعسكر ينتهي يوم 13 الحالي.

• اتحاد كرة القدم، بدأ بصرف راتب شهر ونصف تقريبا، لمدربي الواعدات في الاتحاد، في تطور اعتبره المدربون ايجابيا في طريق الحصول على كافة مستحقاتهم.

• فريق أبويل القبرصي الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، خسر أمام فريق كارباغ الاذربيجاني بنتيجة 1-2 في المباراة التي اقيمت أول من أمس، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أوروبا.

• حارس مرمى المنتخب والنادي الفيصلي معتز ياسين، باشر برنامجه التأهيلي في صالة اللياقة البدنية، استعدادا لمعالجة الاصابة التي تعرض لها في الركبة وأبعدته عن صفوف المنتخب.

• اللاعب إبراهيم الزواهرة، أبلغ الفيصلي أنه جاهز للتوقيع على كشوفات الفريق، فور تجهيز النادي لعقده، وفي حال لم يتلق عرضا احترافيا خارجيا مغريا.

• لاعب نادي شباب الأردن لكرة القدم محمد مصطفى، بدأ بتوزيع رقاع الدعوة لزملائه اللاعبين، لحضور حفل زفافه الذي يصادف يوم الأحد المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

• المحاضرون في دورات التدريب الآسيوية الذين كان يفترض أن يتواجدوا في اتحاد كرة القدم يوم أمس للمطالبة بصرف مستحقاتهم، اتفقوا على تأجيل الزيارة حتى اليوم الخميس، بسبب انشغال بعضهم.

• مدرب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن استياء كبير في الجهاز الفني لتجاهل الإدارة مفاتحتهم بشأن التجديد للموسم المقبل، ما يدفع المدربين العاملين في الجهاز الفني للنظر في اي عرض يتلقونه من أندية أخرى -وفق ما تحدثوا به-.

• ناد محلي قام بتوسيط أحد نجوم الفريق، عند محترف أجنبي سابق في الفريق، من أجل اقناعه بالعودة للاحتراف في النادي في الموسم المقبل…اللاعب خرج من النادي دون أن يكون راضيا، بسبب خلافات مالية، ما دفع النادي لعدم الاتصال به مباشرة، ومحاولة ارسال أحد اللاعبين السابقين للتحدث إليه، وجس نبضه.

• إشكالية كبيرة جرت أمس بين اثنين من وكلاء اللاعبين، ونجم في المنتخب الوطني ورئيس ناد بشأن عقد احترافي خارجي للاعب…اللاعب الذي يعاني من كثرة العوائق والمشاكل التي تعترض طريق احترافه، ابلغ الوكيل وبحالة من الغضب، انه لا يريد الاحتراف الخارجي ويرغب في الاستمرار باللعب في النادي الذي لعب به في الموسم الماضي.

• لاعب في أحد أندية المحترفين في الشمال، تم استمزاج رأيه بشأن الاحتراف في أحد أندية الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، مقابل مبلغ مالي متواضع.