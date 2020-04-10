سلمان بن إبراهيم: حملة الآسيوي تنشر رسالة الأمل والوحدة بمواجهة كورونا

كوالالمبور – مكتب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة أكثر من 100 من نجوم ومسؤولي كرة القدم الآسيوية، في حملة #إيقاف_سلسلة_المرض التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الترويج لرسائل منظمة الصحة العالمية لإيقاف انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

واعتبر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الاتحادات الوطنية الأعضاء واللاعبين والمسؤولين والحكام الذين شاركوا في هذه الحملة، بأنهم (نور الأمل خلال هذه الأوقات المظلمة والحافلة بالتحديات).

وتحقق حملة كسر سلسلة المرض أرقاماً قياسية في المشاركة، وذلك بهدف تحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فايروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وقام الاتحاد الاتحاد الآسيوي بإطلاق حملة إيقاف سلسلة المرض، عبر هاشتاغ #BreakTheChain والتي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي. وقد حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وبعد مرور أسبوعين على إطلاق هذه الحملة، بادر أكثر من 100 نجماً وشخصية من أبرز وجوه كرة القدم في قارة آسيا، للمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل الجهود المبذولة لإيقاف سلسة مرض كورونا.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم ال خليفة: “لم نمر من قبل بمثل هذا الموقف الحالي الصعب على امتداد 66 عاماً في تاريخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هذا أمر استثنائي وغير مرتقب، والجميع يحتاجون للمساعدة والنصح والإرشاد في مثل هذا الموقف”.

وأضاف: “اتحاداتنا الوطنية الأعضاء واللاعبون والمسؤولين والحكام استجابوا بسرعة لنداء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل تقديم رسائل مهمة ضمن حملة #كسرسلسلةالمرض، وقد تشارك الجميع بقوة من أجل مناشدة مجتماعتهم للقيام بالأمور الضرورية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وأصدقاءهم ودولهم”.

وأوضح: “كان هؤلاء بمثابة نور الأمل خلال هذه الأوقات المظلمة والحافلة بالتحديات، وشكلوا منارة الأمل، وباسم أسرة كرة القدم الآسيوية أشكر كل واحد منهم على مساهمتهم الكبيرة ووعيهم الاجتماعي”.

وأردف بالقول: “في يوم قريب، نأمل أن نلتقي من جديد على ملعب كرة القدم، وحتى ذلك الوقت، نحن كمجتمع لكرة القدم أظهرنا من خلال هذه الحملة أن قارة آسيا تقف بقوة لمواجهة هذا الوباء، وأن آسيا تعمل بشكل جماعي، وأنها ستمر من هذه الأوقات الصعبة عبر روح الوحدة”.

ومع تواصل مشاركة نجوم قارة آسيا في هذه الحملة، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة بالاحتفال بالطواقم الطبية الذين يقفون في الواجهة لحماية مجتمعاتهم والحد من انتشار فيروس كورونا وآثاره.

وختم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “في المستقبل، ستقوم كرة القدم بلعب دورها في نشر المتعة والفرح في حياة الناس، ولكن الأولوية الآن أن نساعد في حماية صحة وسلامة كل أفراد اللعبة ومجتمعاتنا”.