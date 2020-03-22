سلمان بن ابراهيم: أزمة “كورونا” عززت صلابة ووحدة الأسرة الآسيوية

كوالالمبور – مكتب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

أكد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم أن الظروف الإستثنانية الحالية التي يمر بها العالم زادت من صلابة روح الوحدة بين أفراد أسرة كرة القدم الآسيوية، كما عززت أجواء التضامن فيما بينها عبر القرارات والإجراءات المثالية للتعامل مع تفشي فايروس كورونا في مختلف دول العالم.

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة للإتحادات الوطنية والتي ثمن فيها تكاتف الأسرة الكروية الآسيوية في مواجهة جائحة الكورونا ،مؤكداً أن الظروف الإستثنائية الراهنة لن تحد من حرص الإتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للإتحادات الوطنية بما فيها استمرار تقديم الدعم المالي لها ضمن برنانمج المساعدات المالية للإتحادات الوطنية.

وقال رئيس الإتخاد الآسيوي لكرة القدم في رسالته : أن دول القارة الآسيوية، تأثرت بدرجات متفاوتة، بتداعيات جائحة فايروس كورونا 2019 (كوفيد–19)، واتخذت العديد من حكومات القارة إجراءات سريعة وقوية لمنع انتشاره والحد من تأثيره على مجتمعاتكم المحلية، بما في ذلك الإغلاق الجزئي أو تقييد الحركة مشيرا إلى أن الإتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ابتداءً من 17 آذار/مارس 2020 مبادرة “العمل من المنزل” لمدة أسبوعين لحماية الموظفين وأسرهم ، وسيتم تمديد العمل بتلك المبادرة إذا لزم الأمر.

وأضاف : أن العمل في إدارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل طبيعي لتلبية احتياجات جميع الاتحادات الوطنية والإقليمية والجهات ذات العلاقة، كما قمت بتوجيه الإدارة بالعمل على صرف جميع المدفوعات المعتمدة ضمن برنامج المساعدات المالية للاتحادات الوطنية (AFAP) بصورة عاجلة، لضمان دفع رواتب الموظفين والمدفوعات التعاقدية الأخرى دون أي تأخير.

وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة ة:أن الانتشار السريع لفايروس كورونا (كوفيد-19)، دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبالتوافق مع الاتحادات الوطنية إلى تأجيل العديد من المباريات والأحداث المدرجة على أجندة الاتحاد القاري، وفي هذا الإطار فإننا نتوجه إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم ونصائحكم وتعاونكم المثمر للتوصل إلى أفضل القرارات التي تصب في المصلحة العليا للأسرة الكروية الآسيوية.

واضاف: لقد كانت تلك التعديلات على الأجندة الآسيوية تهدف بصورة أساسية إلى ضمان سلامة وصحة أفراد منظومة كرة القدم الآسيوية، من لاعبين وكوادر فنية وإدارية، إلى جانب الملايين من المشجعين في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، والذين ستبقى سلامتهم وصحتهم بمثابة الأولوية بالنسبة لنا.

وتابع : إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيواصل العمل مع جميع الاتحادات الوطنية والإقليمية، والحكومات والوكالات الصحية في القارة الآسيوية للحد من تأثير هذا الفيروس والتأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة لتأمين السلامة للجميع.

وحث رئيس الاتحاد الآسيوي بقوة جميع الاتحادات الأعضاء على اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية لممارسة أعلى مستويات النظافة الصحية، مشيداً بمبادرات العديد من الاتحادات الوطنية بتطبيق مبادرة “العمل من المنزل” التي تنسجم مع الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الفايروس

وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة :لقد بنى الاتحاد الآسيوي الأسس القوية للوحدة والتضامن بين أفراد الأسرة الكروية الآسيوية – لا سيما في مواجهة الشدائد – خلال السنوات الست الماضية، ونحن نرى في الظروف الراهنة أنها بمثابة التحدي الذي ينبغي أن نتجاوزه جميعا، ليس فقط لحماية مجتمعاتنا ولكن أيضاً من أجل مستقبل لعبة كرة القدم.

وختم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسالته بالتأكيد على أن الإتحاد القاري سوف يأخذ زمام المبادرة بقوة وسيكون، كما هو الحال دائما، جاهزاً لتقديم المشورة والمساعدة لكافة الاتحادات الوطنية والإقليمية في هذه الأوقات الإستنثائية، متطلعاً للوقت الذي تعود فيه لعبة كرة القدم لممارسة أدوارها الحيوية في جلب المتعة والإثارة لعشاق اللعبة في مختلف أنحاء آسيا.