سلمان بن ابراهيم: أظهرنا للعالم جاهزيتنا لإخراج المسابقات الآسيوية وفق أعلى المعايير

المنامة – مكتب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، التزام ووحدة الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل استئناف روزنامة كرة القدم الآسيوية لعام 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عقد اليوم في العاصمة البحرينية “المنامة” بحضور جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكبار المسؤولين في الإدارة التنفيذية للاتحاد القاري.

وأشار الشيخ سلمان بن ابراهيم إلى تطبيق أعلى معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة خلال التنظيم الناجح لدوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية “الدوحة”، موضحا أن ذلك النجاح مهد الأساس لتكرار ذات المعايير عام 2021، وتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التي أبدت اهتمامها باستضافة المنافسات المقبلة بنظام التجمع في التصفيات الآسيوية ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

استعراض اتفاقيات التسويق الجديدة والإشادة بالوضع المالي

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “الاستكمال الناجح لدوري أبطال آسيا منحنا النموذج الذي سنعتمد عليه عام 2021 بثقة أكبر، ونتقدم بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات القطرية والطواقم الطبية على التزامهم ودعمهم”.

وأضاف: “نود أن نعرب عن تقديرنا أيضاً لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي وافقت على استضافة مباريات المنتخبات الوطنية والأندية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وأوضح: “كان من الضروري أن نظهر للعالم أن كرة القدم الآسيوية جاهزة للعودة، ويجب أيضاً أن نؤكد للاعبين والفرق والجماهير في كافة أرجاء القارة أننا في وضع مثالي لتنظيم بطولات آمنة وعلى مستوى عالمي، وفق رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

كما أعرب الشيخ سلمان عن عميق تقديره للسيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حضر الاجتماع في البحرين، وتقدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي على قيادته ودعمه المتواصل للاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية، خاصة في هذه الظروف الصعبة.

أوزبكستان تستضيف كأس آسيا للشابات وأندونيسيا تنظم بطولة الناشئات

وقرر المكتب التنفيذي منح حقوق استضافة كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً 2022 للاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، حيث تم تحديد المواعيد الجديدة للبطولة في الفترة من 4 إلى 17 نيسان/أبريل 2022، ومنح حقوق استضافة كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2022 للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وتقام البطولة خلال الفترة 9-22 أيار/مايو.

واطلع أعضاء المكتب التنفيذي على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي بإيقاف الاتحاد الباكستاني لكرة القدم فوراً، في ضوء الأحداث الأخيرة التي حصلت في مقر الاتحاد الباكستاني لكرة القدم في لاهور، حيث قامت مجموعة من المحتجين باقتحام المكاتب وقامت بالاستحواذ على المقر من اللجنة المؤقتة.

واطلع المكتب التنفيذي كذلك على الوضع المالي في الاتحاد لعام 2021، وكذلك الاتفاقيات التجارية، والتي تتضمن استكمال إعداد الاتفاقية المعدلة مع شركة تسويق كرة القدم الآسيوية FMA حيث شدد الأعضاء على التعامل بتعاون وتنسيق مع الشريك التجاري الحصري للاتحاد، من أجل العمليات التجارية وبرنامج التنفيذ للأحداث. و تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية الحادي والثلاثي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة.