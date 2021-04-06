سلمان بن ابراهيم: ماضون قدما في ترسيخ الاستقرار وتعزيز نجاحات الكرة الآسيوية

المنامة-مكتب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

تختضن مملكة البحرين صباح يوم غد الأربعاء الاجتماع السابع للمكتب التنفيذي للإتحاد الاسيوي لكرة القدم والذي سيعقد برئاسة معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وسيعقد الاجتماع ولأول مرة بشكل حضوري منذ بداية جائحة كورونا مع إبقاء خيار “عن بعد” للأعضاء الذين لم تمكنهم الظروف من الحضور المباشر .

ورحب معالي رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بأعضاء المكتب التنفيذي موضحا أن إقامة الاجتماع بشكل حضوري يجسد رسالة العزيمة الاسيوية على المضي قدما نحو ديمومة الاستقرار ومواصلة النجاحات مع الأخذ بالاعتبار الظروف الراهنة التي لم تفسح المجال امام بعض الأعضاء للحضور المكاني , منوها بالجهود التي بذلها المكتب التنفيذي لدعم مسيرة العمل بوتيرة متناغمة مع توصيات اللجان ومقترحات الاتحادات الوطنية الأعضاء وهو الأمر الذي من خلاله عبرت الكرة الاسيوية لتحقق نجاحاتها الملموسة.

وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم ال خليفة أن القارة الاسيوية استطاعت بوحدتها وعزيمتها والعمل الجماعي أن تواصل رحلة مسابقاتها وأنشطتها الكروية بكل نجاح منتصرة على الظروف والعقبات التي واكبت جائحة (كوفيد 19) لتسجل وللتاريخ متانة العمل المؤسسي والقدرة التنظيمية على مواجهة الصعاب وخلق مساحة من الثقة العالمية بمسيرة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم وهو ما انعكس بشكل إيجابي حيث شهد العام 2020-2021 العديد من الاتفاقيات والشراكات والرعايات المتنوعة واتساع دائرة الحقوق التلفزيونية لتتخطى جغرافية القارة نحو القارات الأخرى إيمانا بنجاح الكرة الاسيوية وثباتها ومستقبلها المشرق .

وقال معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة ” يأتي الاجتماع لمواصلة مسارات العمل التنفيذي ودعم خطط المسابقات وبرامج الاتحاد واستعراض التجهيزات المتكاملة لانطلاقة دوري ابطال اسيا وكذلك مباريات المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وكأس اسيا 2023 بالصين ومناقشة التوصيات الواردة من اللجان ودعمها .

وسيناقش المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم القدم العديد من المحاور المرتبطة بدعم الاتحادات الوطنية ،وتسويق البطولات الآسيوية بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والقانونية لعقد اجتماع الجمعية العمومية المقرر في شهر أكتوبر المقبل