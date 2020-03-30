سلمان بن ابراهيم: مبادرات آسيوية قادمة لدعم جهود مكافحة كورونا

كوالالمبور – مكتب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في المجال الصحي، والذين يعملون بجهد كبير من أجل مساعدة وحماية المجتمعات في كافة أرجاء قارة آسيا والعالم.

كما تقدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء وكافة منتسبيها من لاعبين وكوادر إدارية وفنية على الجهود والمساهمات التي يبذلونها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب بوفاة الآلاف في كافة أرجاء العالم.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “إننا نتطلع في هذه الأوقات الإستثنائية، إلى العاملين في الحقل الطبي أكثر من أي وقت مضى، فنحن فخورون للغاية ً بما يقوم به العاملون في مجال الصحة والأطباء والممرضون والعاملون في مجال الإسعاف، حيث يتفانون من أجل إنقاذ حياة الآخرين في مثل هذه الظروف الصعبة”.

وأضاف: “في كرة القدم، نحن معتادون على كلمات مثل الأبطال والنجوم، ولكن في هذا الوقت فإن الأبطال والنجوم الحقيقيين هم من يعملون دون تعب أو كلل من أجل إنقاذ ومعالجة مجتمعاتهم وحماية بلدانهم، هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون، وهم يستحقون منا كل الشكر والإمتنان والعرفان”.

وأكد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعمل مع الوكالات الدولية، مثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، والأمم المتحدة، الذين يقفون في الواجهة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، وسوف يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قريبا عن مبادرات إضافية من أجل مساعدة هذه الوكالات، وبالتالي مساعدة المجتمعات المستفيدة من دعمها، حيث أن شعارنا (كرة القدم تهتم)، ونحن نرى أن هذا هو الوقت الأفضل في تاريخ العالم كي يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بترجمة الشعار على أرض الواقع.

كما تقدم الشيخ سلمان بن ابراهيم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، على تفاعلها الإيجابي مع الأزمة الحالية، قائلاً: “إن اتحاداتنا الوطنية تعتبر جزءا أساسيا في مجتمعاتها، وأنا فخور بالطريقة التي تساهم فيها الإتحادات على صعيد الدعم والتوعية في مواجهة الظرف العصيب من خلال التبرع بأسرّة للمستشفيات، وتوفير الطعام، والاستفادة من الجوائز المالية لمشروع الحلم الآسيوي، من أجل استحداث مبادرات في بلدانهم والدول الأخرى، عبر الشراكة مع منظمات المجتمع المدني”.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “في مثل هذه الأوقات، قام اللاعبون والإداريون بتقديم وقتهم من أجل التشديد على نصائح منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن حملة #كسر_سلسلة_المرض وحملة #خليك_في_البيت التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث شارك معنا أكثر من 50 نجما من نجوم كرة القدم الآسيوية خلال أول 48 ساعة من إطلاق الحملة، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وختم: “إن حملات التوعية للإتحاد الآسيوي تفسح المجال أمام نجوم اللعبة لتوجيخ رسائل نبيلة تركزعلى ضرورة تطبيق أعلى معايير النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل والالتزام بتعليمات الحكومات حول الحد من السفر والحركة،وذلك بما يسهم في حماية أفراد المجتمعات من المرض”.