سلمان بن ابراهيم : نجاح قطر بمونديال 2022 نجاح لقارة آسيا

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عمان – الغد – شهد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم مراسم حفل افتتاح استاد الريان الدولي والمباراة النهائية لكأس أمير دولة قطر بين فريقي السد والعربي وذلك مساء الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة التي انتهت بفوز السد ٢-١ .

وبهذه المناسبة هنأ رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم قطر بمناسبة إفتتاح استاد الريان الدولي رابع ملاعب نهائيات كأس العالم 2022 مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل مؤشراً حقيقيا ً عن جاهزية دولة قطر لإحتضان منافسات اول بطولة كأس عالم في الشرق الأوسط.

وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة: ننظر بعين الإعجاب والتقدير لحجم الجهد المبذول من الأخوة في دولة قطر من أجل تسريع وتيرة التحضيرات لإستضافة نهائيات كأس العالم ،ونرى في مناسبة افتتاح استاد الريان الدولي تأكيداً واضحا على تسارع العمل في سبيل استكمال تجهيز الملاعب التي ستحتضن مباريات الحدث العالمي الكبير.

وجدد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة دعم الإتحاد الآسيوي لكرة القدم لدولة قطر في مساعيها لتنظيم أفضل كأس عالم في تاريخ كرة القدم مبيناً أن النجاح المنتظر لدولة قطر في التنظيم سيكون نجاحاً للقارة الآسيوية بأسرها وسيوجه رسالة مفادها أن آسيا هي أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.