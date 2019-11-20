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سلمان مديرا عاما للهيئة البحرية الاردنية

منذ 3 ساعات
مقر رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان - (أرشيفية)
مقر رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان - (أرشيفية)

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عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تعيين محمد احمد سلمان مديرا عاما للهيئة البحرية الأردنية.
وياتي تعيين سلمان بعد حصوله على أعلى النتائج بين جميع المترشحين للوظيفة الذين قابلتهم اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.
واستند التعيين في هذه الوظيفة وفقا لأحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته الجديدة التي منعت الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية، واعتماد الأحقيّة والكفاءة وإتاحة المنافسة بين الجميع كمعيار رئيس لإشغالها.-(بترا)

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