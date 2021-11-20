سلمان والعبداللات والرواشدة إلى كأس العالم لناشئي الجولف

العقبة – الغد – تأهل حمزة سلمان وسالم العبداللات ومحمد الرواشدة إلى بطولة كأس العالم للناشئين للجولف التي ستقام في ايرلندا الصيف المقبل، وذلك بعد حلولهم بالمراكز الثلاثة الأولى، في ختام بطولة دوري الجولف الناشئين.

وحل سلمان بالمركز الأول يليه العبداللات بالمركز الثاني ثم الرواشدة بالمركز الثالث، فيما أسفرت نتائج الجولة الأخيرة للإناث على 9 حفر، عن حلول ميار الشوملي بالمركز الأول وليليان فؤاد بالمركز الثاني وسدين خضر بالمركز الثالث. واحتلت تالين جبجي المركز الأول بالمجموع العام، وحلت بالمركز الثاني اللاعبة ليليان فؤاد ثانية، وياسمين الظاهر بالمركز الثالث.

في منافسات الذكور للفئة ذاتها حل عبدالرحمن الظاهر بالمركز الأول في الجولة الختامية، وجاء بالمركز الثاني سمعان عكروش، ويحيى بركات بالمركز الثالث، علما بأن الأخير فاز بالمركز الأول في المجموع العام، فيما حل مراد الرواشدة بالمركز الثاني، وعبدالرحمن الظاهر بالمركز الثالث.

وأقامت شركة “واحة أيلة للتطوير”، ترتيبات استثنائية ولوجستية خاصة للملعب وحفل الختام، من خلال تسخير جميع كوادر النادي لإخراج النهائي بصورة مميزة وبصبغة عالمية، وتعاون من قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية في شركة واحة آيلة منصور الكباريتي ومدير النادي الجنوب افريقي جايسون.

وفي حفل الختام، عبر المدير التنفيذي لشركة “واحة أيلة” سهل دودين، عن فخره واعتزازه بالإنجاز التاريخي للجولف الأردنية، من خلال هذا التأهل، مشيرا إلى أن الشراكة مع الاتحاد أثمرت عن ولادة أبطال سيكون لهم شأن كبير في المستقبل القريب.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد هاني العبداللات، على أن العمل المؤسسي والمبني على أسس علمية هو أساس النجاح، مقدما الشكر لجميع من وقف خلف الإنجاز الكبير، سواء اللجنة الأولمبية الأردنية وشركة واحة أيلة (الشريك الاستراتيجي) ومديرية الأمن العام ولجنة تطوير قطاع الناشئين وفندق حياة ريجنسي واللاعبين وذويهم، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر للحفاظ على هذه المكتسبات.

أما المدير الفني لمنتخبات الجولف عامر الحسن، فأبدى رضاه التام عن أداء جميع اللاعبين، مؤكدا أن العزيمة والإصرار والالتزام بالتدريبات هو مفتاح النجومية، وأنه سيقوم بوضع خطة تدريبية للاعبين المتأهلين وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد. وأدار البطولة كل من مجد نجادا وشادي جبجي ومعاذ قطاطشة (حكام) إضافة إلى كوادر مديرية الأمن العام أسد الرواشدة ومحمد هاني وأنس العمريين ووسام قوادرة.