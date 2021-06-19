سلمان يحقق لقب دوري جولف الناشىئين

عمان – الغد – أحكم نجم المنتخب الوطني للناشئين حمزة سلمان قبضته على لقب دوري جولف الناشئين مسجلا انتصارا مزدوجا، بإعادة اللقب لخزائنه وتسجيل رقم جديد له يحققه لأول مرة مسجلا (76) ضربه في ثاني أيام البطولة والتي احتضنها ملعب وآحة آيلة للجولف في مدينة العقبة وسط ترتيبات انيقه من إدارة الملعب والتي وفرت جميع المتطلبات اللازمة لإخراج البطولة بشكل عالمي يطبق في اقوى بطولات العالم.

وحل في المركز الثاني النجم ريان حسان والذي قدم ثبات في أداءه وحافظ على نفس ترتيبه في أيام البطولة، وحل في المركز الثالث النجم الصاعد بقوة محمد أسد الرواشدة والمنظم حديثا للمنتخب ورغم حداثة عهده في المشاركة على الملعب الكبير (18) حفرة إلا أنه أثبت رغم صغر سنه أنه لاعب من طينة الكبار.

وفي فئة الإناث (9) حفر خطفت اللاعبة تالين جبجي لقب البطولة مسجلة أول تتويج رسمي لها باللقب تلاها اللاعبة ياسمين الظاهر، والتي بدأت في تقديم تطور في أداءها وفي المركز الثالث جائت النجمة (صاحبة اللقب في النسخة الأخيرة) زينة قعدان.

وفي فئة الذكور (9) حفر حل أولا اللاعب المتألق سمعان عكروش وحل ثانيا اللاعب عبد الرحمن الظاهر والذي أظهر تميزا في أداءه فيما جاء ثالثا الكوري الجنوبي هايونغ جو أو.

وأشار العراقي عامر راضي المدير الفني للمنتخب أن استمرار بطولات الناشئين شكلت منعطف مهم جدا في إفراز وجوه جديدة مبشرة بمستقبل كبير للجولف الأردنية مؤكدا أن الاتحاد يمشي في الاتجاه الصحيح بوضع خطط وبرامج مبنية على أسس علمية معتبرا أن هذه البطولة يعتبر معسكر قوي وبروفه حقيقية قبل التوجه بعد غدا للقاهرة للمشاركة في بطولة مصر الدولية وأكد راضي أن أبواب المنتخب مفتوحه لجميع اللاعبين ومن يثبت نفسه والتزامه سيحظى بشرف تمثيل المنتخب الوطني الاردني.

وعقدت على هامش البطولة دورتين تدريبيتين للاعبي البراعم ومنتخب الشباب للتعرف على قوانين وتعليمات البطولات العالمية وآداب واخلاقيات رياضة الجولف اضافه لعدد من الحالات الفنية وأشرف عليها كل من الحكام مجد النجادا وشادي جبجي وسط تعاون كبير من قبل لاعبي المنتخب الوطني ومنتخب الأمن العام.

أسد الرواشدة وانس العمريين ومحمد هاني والذين يلعبوا دورا مهما في التدريب والتنظيم وإنجاح البطولة منذ نسختها الأولى بحضور مميز للحكم معاذ قطاطشة في كل المجالات.

وكانت أسرة الاتحاد قد كسبت الرهان في تشكيل لجنة متخصصة في تطوير قطاع الناشئين ومنحها الصلاحيات الكاملة وأثمرت عن اعتماد هذا الدوري كمؤهل لبطولة العالم للناشئين والذي سيقام في ايرلندا العام القادم في نجاح غير مسبوق للاتحاد ولرياضة الجولف في الأردن.