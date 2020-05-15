سلوفينيا تعلن انتهاء الوباء وتفتح حدودها

ليوبليانا – أعلنت سلوفينيا انتهاء وباء كوفيد-19 على أراضيها وأعادت فتح حدودها رغم أن بعض الاجراءات الوقائية لا تزال سارية.

وقال رئيس الوزراء يانيز يانشا الخميس “اليوم بات لدى سلوفينيا أفضل وضع سريري في أوروبا، ما يتيح لنا إنهاء الحالة الوبائية”.

وسيعاد فتح حدود البلاد أمام كل مواطني الاتحاد الأوروبي فيما سيخضع الآخرون لحجر صحي.

وسجلت البلاد التي تعد مليوني نسمة والواقعة على الحدود مع إيطاليا وكرواتيا والنمسا 103 وفيات و1500 إصابة بفيروس كورونا المستجد مع عدد قليل من الإصابات الجديدة في الأيام الماضية.

ولا تزال بعض القيود سارية مثل حظر التجمعات العامة ووضع الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق خلال الأسبوع، أعلنت الحكومة رفع غالبية القيود اعتبارا من الأسبوع المقبل لتعيد فتح المراكز التجارية والفنادق بقدرة إشغال تصل الى 30 سريرا.

وقالت الإذاعة العامة السلوفينية عند إعلانها انتهاء الوباء، إن الدولة تتجنب بذلك التمديد التلقائي حتى نهاية شهر حزيران/يونيو لكل اجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم التصويت عليها لمساعدة السكان والشركات. وهذه الاجراءات ستتوقف بالتالي في نهاية أيار/مايو.(أ ف ب)