سلوك “اللحظات الأخيرة”.. ازدحامات “تفاقم” الحالة الوبائية

مجد جابر

عمان- ما أن تقارب الساعة الـ 5 مساء حتى تشهد الشوارع والمحال التجارية أزمة جنونية وازدحاما قبل بدء سريان الحظر بمدة قليلة والتهافت الذي يزداد بآخر لحظة، ما يجعل الاختلاط في أوجه ويخلو من التباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية.. ما يطرح تساؤلا مهما: هل يعيدنا ذلك لنقطة الصفر في ظل الحالة الوبائية التي نعيشها؟

القرارات الحكومية الأخيرة بتمديد ساعات الحظر، وتأثير ذلك على كل مناحي الحياة للأفراد، جعلها أكثر صعوبة، خصوصا الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الخروج متأخرا مع عدم توفر الوقت لجلب المستلزمات الأساسية؛ إلا أن ذلك أصبح أمرا واقعا لحين تحسن الحالة الوبائية، وتخفيض ساعات الحظر، ما يتطلب تنظيم الوقت بشكل أفضل بين الأفراد، حتى لا يكون هنالك اختلاط كبير وتزاحم يؤدي، بالتالي زيادة بعدد الاصابات.

ولربما يكون سلوك “اللحظة الأخيرة” المنتشر في المجتمع، سلوك سلبي منتشر منذ زمن وليس الآن فقط، ويتسبب بحالة من الفوضى والازدحام ما يزيد الوضع سوءاً، خصوصاً في ظل هذه الظروف التي يعيشها المجتمع، فالازدحام قبل بدء سريان ساعات الحظر بمدة قليلة قد يسبب ضررا كبيرا في هذ الظروف.

غير أن هنالك نمطا من الشخصيات، اعتادت دائما على تأجيل أمورها وحاجياتها حتى “اللحظة الأخيرة” من دون وجود هدف واضح لذلك، وهو ما كان يحصل عادة في شهر رمضان قبل ساعات الافطار بمدة قصيرة، وهو سلوك متبع من قبل العديد من أفراد المجتمع، ويخلق حالة من الارباك كبيرة.

غير أن ما يعيشه العالم حاليا في ظل جائحة كورونا وضرورة التقيد باجراءات السلامة وأهمها التباعد، فإن الساعات الأخيرة قبل الحظر تكون معاكسة لذلك. اختصاصيون اعتبروا أن هذا السلوك عادة ما يرافق الشخص منذ صغره، ما يجعله ينشأ على قاعدة “تأجيل” كل شيء للحظة الأخيرة ويبقى ذلك مرافقا له في الكبر، ويطبقه في الشوارع والمحال، وهو ما يسبب الازدحام في الشوارع.

الى ذلك، ما يحدث في ظل الوضع الوبائي الخطير الذي يعيشه المجتمع سينعكس سلباً وهو تماما ما يؤكده خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني، الذي يعتبر ان ما يحدث من اختلاط المواطنين قبل ساعات الحظر مباشرة سوف يعقد من الحالة الوبائية، ويبدد الغرض الرئيسي من الحظر.

ويشير الى “أننا نلاحظ قبل ساعتين من سريان الحظر الاكتظاظ الكبير بطريقة لا توصف”، مبينا أنه ورغم قلة الوقت وعدم كفايته، إلا أن على كل شخص محاولة ترتيب يومه بطريقة منظمة، فالشخص المتقاعد أو القادر على الخروج من عمله يمكنه أن يخرج في فترة الصباح ويقضي حوائجه الأساسية.

وينوه المعاني إلى أن الفيروس ذا الطفرة البريطانية من خصائصه سرعة الانتشار، وبالتالي فإن المسؤولية كلها تقع على عاتق المواطنين، وهذه الاجراءات على صعوبتها جاءت لمصلحة المواطن ولتستطيح المنحنى الوبائي، بالتالي فإن ما يحدث يسبب العكس تماما وسيعقد الامور اكثر وتزداد الحالات.

ويلفت المعاني إلى أن الحل بيد المواطن؛ فالحالات تزداد بصورة كبيرة جدا وهذا مؤشر خطير وحساس، ما يتطلب التقيد بالارشادات المطلوبة.

ويرجو المعاني المواطنين التعاون والتقيد بالارشادات المطلوبة منه، والالتزام بالكمامة كونها الآن تعادل اللقاح تماماً، لافتا الى أن الحل الوحيد حالياً هو الالتزام بالاجراءات والتباعد الجسدي والابتعاد قدر الامكان عن التجمعات.

ويؤكد ان المسؤولية الاخلاقية والمجتمعية تتطلب في هذا الوقت الحرج الالتزام باجراءات السلامة لعبور هذه الفترة بأقل الخسائر.

وفي ذلك يذهب الاختصاصي الاجتماعي الاسري مفيد سرحان، أن سلوك اللحظة الاخيرة، يصاحب الشخص منذ الطفولة ويعتاد عليه عبر مراحل حياته، ومع بدء تطبيق الحظر منذ انتشار وباء كورونا، وتحديد موعده؛ يبقى مشهد الازدحام في الأسواق والطرقات في الدقائق التي تسبق موعد بدء الحظر، والاكتظاظ في المخابز ومحلات الخضار والمطاعم والمولات والبقالات، حاضرا للأسف.

ويبين سرحان؛ أنه وبغض النظر عن الرأي في فكرة الحظر أو توقيته أو نجاعته، وأثره على الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي، فإن الاكتظاظ والتزاحم، بيئة خصبة لنقل الوباء وزيادة اعداد الإصابات، لذا ينبغي تقليل أعداد المشاركين في “اللحظة الأخيرة” لحماية الجميع وتقليل امكانية نقل الوباء، عدا عن الاستفادة من الوقت بما هو نافع، وترك اللحظة الأخيرة لمن لا تسمح لهم ظروف عملهم في قضاء حوائجهم في وقت مبكر.

ويؤكد سرحان أن الشعور بالمسؤولية يتطلب أن يقوم من تسمح له الظروف بقضاء حوائجه في وقت مبكر من يوم الحظر، أو في الأيام التي تسبق ذلك اليوم، ذلك حماية له ولأسرته وللمجتمع. كما أن مسؤولية الجهات المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار ما اعتادت عليه الغالبية من “عشق للحظة الأخيرة”، ليس في ظروف الحظر فقط، بل وفي كل المناسبات.

إلى ذلك؛ إن التغير يحتاج إلى التدرج ونشر الوعي والممارسة العملية، التي تبدأ منذ الصغر ومن الأسرة، للاعتياد على استثمار الوقت، والابتعاد عن نهايات الوقت واماكن الازدحام.

في الظروف العادية، يقول سرحان، ان اكتظاظ اللحظات الأخيرة وفي ظرف انتشار الوباء يعني فرصة أكبر للإصابة أو نقل الوباء ونشره.

ويرى الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، أن هذا السلوك يخضع لأنماط الشخصيات المتعددة والمختلفة، فهناك من ترغب بالتأجيل للحظة الأخيرة، وهؤلاء لا شعوريا يستمتعون بتأجيل انجاز الأعمال ويعتقدون أن دائما الوقت ما يزال مبكرا وهناك وقت كاف لانجاز المهام حتى يداهمهم، ويصبحوا بالتالي في عجلة من امرهم، بالتالي يزداد الضغط الازدحام.

هذا الطبع موجود عند فئة من المجتمع، وينم، وفق مطارنة، عن تفكير خاطئ، لافتا الى أن هذه الفئة من الناس لابد من أن تراجع نفسها وترتب اجندتها وتضع برنامجا خاصا ومنظما، بحيث تتدرب على انجاز المهام في وقتها، لكي لا تزيد الازدحامات قبل موعد الحظر بقليل، ما يخلق حالة هستيرية في الشارع ويزداد الوضع سوءاً.

ويشير مطارنة إلى أن أول خطوة يجب على الشخص القيام بها هي وضع برنامج محدد لليوم الذي سيبدأه، وتحديد الأولويات عبر برنامج زمني محدد ووقت محدد لانجازها، فهذه أول خطوة لتعديل هذه الأنماط من الشخصية، وهم موجودون في كل عائلة تقريباً.