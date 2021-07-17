سليحات يفوز بسباق الدفع الرباعي الأول “واكستريم هيرو” بطلا للفرق

عمان – الغد – فاز المتسابق أحمد سليحات وملاحه علي غانم على متن سيارة سوزوكي ساموراي الجمعة بلقب الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي بزمن 10.27.42 دقيقة، وجاء المتسابق فراس الموسى وملاحه حسام العجوري على متن سيارة تويوتا فوررنر، في المركز الثاني بزمن 11.23.00 دقيقة، وحل المتسابق ثابت مهيرات وملاحه محمد مهيرات على متن سيارة تويوتا هايلوكس بالمركز الثالث بزمن 12:51.82 دقيقة، ونال فريق اكستريم هيرو كأس الفرق .

وأقيمت منافسات السباق في متنزة غمدان بمشاركة 34 متسابقا، من الأردن وفلسطين ولبنان، وبتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبدعم من زين الأردن.

زمجرت محركات “جبال العضلات” تنذر بقوة المنافسة

زمجرت محركات “جبال العضلات” في الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي منذرة بذلك عودة المنافسات القوية على ساحة البطولات، وإتسمت الجولة الأولى من السباق بقوة المنافسة، وسط أجواء صيفية حارة، والتحدي كان كبيرا بين جبال عضلات السيارات، التي تستمد قوتها بمحركات قوية، في هذه الجولة الأكثر تشويقا بين المتسابقين وسام خليلية وملاحه عطا الله الهودلي (فلسطين) – (جيب رانجلر) بزمن 8.22.78 دقائق، ومعتز سليمان وملاحه محمد سليمان (جيب رانجلر) بزمن 10.12.30 دقائق، محمد المعيوي وملاحه جورج سعادة (فلسطين)- (جيب رانجلر) بزمن 11.20.62 دقيقة، وهيثم العبادي وملاحه عاهد صلاحات – (رينج روفر كلاسيك) بزمن 11.22.43 دقيقة، وفراس الموسى وملاحه حسام العجوري – (تويوتا فوررنر) بزمن 12.44.30 دقيقة، وأحمد سليحات وملاحه علي غانم – (سوزوكي ساموراي) بزمن 12.56.93 دقيقة، ومعن النهار وملاحه جواد الموسى – (رينج روفر كلاسيك) بزمن 15.47.02 دقيقة، ومحمد أبو عواد وملاحه محمد الزعبي – (تويوتا هايلوكس) بزمن 15.59.78 دقيقة، ومحمد مصبيح وملاحه ايفان حاتوقاي – (نيسان باترول) بزمن 17.31.78 دقيقة، وثابت مهيرات وملاحه محمد مهيرات – (تويوتا هايلوكس) بزمن 18.20.04 دقيقة، واستطاع المتسابق وسام خليلية تصدر هذه المجموعة.

وفي الجولة الأخيرة من السباق، دخل السائقون مرحلة الحسم، ليرموا قفاز التحدي في صراع على لقب السباق الذي كان من نصيب المتسابق أحمد سليحات وملاحه على غانم، وفيما يلي أبطال الكؤوس والفئات:

*الكؤوس

الترتيب العام للسباق

المركز الأول: المتسابق أحمد سليحات وملاحه علي غانم.

المركز الثاني : المتسابق فراس الموسى وملاحه حسام العجوري.

المركز الثالث: المتسابق ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات.

* كأس الفرق

المركز الأول : فريق اكستريم هيرو وتسلم الكأس مدير الفريق وليد صندوقة .

* أبطال الفئات

– الفئة 4: المتسابق محمد أبو عواد وملاحه محمد الزعبي.

– الفئة 2: المتسابق أحمد سليحات وملاحه علي غانم.

– الفئة 1: المتسابق فراس الموسى وملاحه حسام العجوري.