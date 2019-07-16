سليم خير يؤكد لـ “الغد” مشاركة شباب الأردن ببطولة الأندية العربية

خالد تيسير العميري

عمان – أكد رئيس نادي شباب الأردن سليم خير، في تصريحات خاصة لـ “الغد”، موافقة مجلس إدارة النادي على المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية لكرة القدم “كأس محمد السادس”.

وأشار سليم خير إلى أنه يستعد لتوقيع عقد اتفاقية المشاركة مع اللجنة المنظمة للبطولة خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن البطولة العربية تتمتع بمستوى تنافسي كبير وتضم نخبة من كبار الأندية العربية.

نخبة الأندية العربية تلتقي من جديد..

قرعة البطولة العربية تحت مسماها الجديد #كأس _محمد_السادس_للأندية_الأبطال

على #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/rhfS7fS0Wd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 12, 2019

وأضاف: “نحن كمجلس إدارة، وافقنا على المشاركة في البطولة العربية بسبب فترة الركود التي تمر بها الاندية”، وذلك بعد تأجيل إنطلاقة الموسم الكروي حتى مطلع العام المقبل 2020.

وختم حديثه بالقول: “رغم أن فترة الإعداد للبطولة ستكون قصيرة، إلا أننا نتمنى أن نظهر بصورة إيجابية”.

وتأتي موفقة إدارة شباب الأردن على الدعوة التي وجهها له الإتحاد العربي للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، بعد إعتذار فريقي الوحدات والفيصلي عن المشاركة بسبب تأجيل فترة قيد وتسجيل اللاعبين إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

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