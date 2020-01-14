سمارة: لقاء بين الحكومة ونقيبي المهندسين والأطباء اليوم

عمان- الغد- أكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن هناك رسائل ايجابية متبادلة بين كافة الأطراف فيما يتعلق بإنصاف المهندسين العاملين في القطاع العام، مبينا أن الاضراب المعلن ما هو الا رسالة للحكومة لضرورة التعامل بجدية مع مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام.

واشار المهندس سمارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية يمثل الجانب الفني فيما يتعلق بموضوع العلاوة، مبينا أن القرار السياسي المتعلق بذلك الموضوع عند دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والحكومة.

وقال إن رئيس مجلس النقاء نقيب المحامين مازن ارشيدات، تواصل معه اليوم وأبلغه أنه سيكون هناك لقاء بين نقيبي المهندسين والأطباء مع الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء لبحث المجريات المتعلقة بالعلاوات الفنية لمنتسبي النقابتين العاملين في القطاع العام.

ووجه نقيب المهندسين رسالة شكر الى رئيس مجلس النقباء على تبنيه مطالب مهندسي القطاع العام العادلة والمحقة.