الزعبي: نعتز بجهود المهندسين في تنفيذ مشروع الباص السريع

عمان-الغد- أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، اعتزازه بالمستويات المتقدمة التي حققها المهندسون على صعيد الوطن والمهنة، مبينا أن لدينا من المهارات والكفاءات والخبرات ما ننافس بها على مستويات محلية واقليمية وعالمية.

جاء ذلك خلال رسالة تهنئة وجهها المهندس سمارة الى أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أثنى خلالها على الجهود المميزة التي بذلتها أمانة عمان الكبرى في تنفيذ مشروع الباص سريع التردد، مؤكدا ان ذلك المشروع يعتبر انجازا مميزا يضاف الى مسيرة التنمية والتطور في البلاد.

وقال إن المهندسين الأردنيين كانت لهم بصمات واضحة وأثرا مميزا في ذلك المشروع، سواء على صعيد التخطيط والتصميم والاشراف والتنفيذ والمتابعة، مشيرا الى أن دور المهندس الاردني ظهر جليا في بناء ونهضة الأردن الحديث خلال مئة عام ماضية، إضافة إلى مساهماته ودوره في تطوير وبناء العديد من الدول العربية، وحتى على المستوى العالمي.