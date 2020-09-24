سمارة والسفاسفة يبحثان مقترحا لتدريب 600 مهندس ومهندسة

عمّان-الغد– لتقى نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة، امس الاربعاء في مقر النقابة، لبحث سبل التعاون مع الهيئة في المشاريع المشتركة، خاصة فيما يتعلق ببرامج التدريب المختلفة.

وقال نقيب المهندسين إن التحديات التي تمر بها المنطقة بشكل عام، وما تلاها من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة جائحة كورونا وما تسببت به من اغلاق الحدود وتراجع فرص التشغيل بشكل عام، فرضت على النقابة التركيز على برامج التدريب المختلفة لاعداد وتأهيل الكوادر الهندسية لتكون جاهزة ومدربة حال انتهاء الأزمة.

وأشار إلى أن النقابة خطت خطوات عديدة في ذلك المجال من خلال توقيع اتفاقيات تدريب مختلفة مع الشركاء في القطاع الاقتصادي، إضافة إلى تأسيس اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي التي تم الاعلان عنها مؤخرا.

وأكد على أن علاقات التشارك التي تربط النقابة بالهيئة علاقات استراتيجية، باعتبار الهيئة تلعب أدوارا كبيرة على مستوى الوطن.

بدوره، أكد رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، أن النقابة تقدم دائما برامج واضحة للمهندس الأردني وتمنحه الدعم والخبرات المختلفة، كما انها تعمل على تصحيح مساره وتؤهله للدخول الى سوق العمل.

وقال إن المهندس الأردني مشهود له بخبراته وكفاءاته في كافة المواطن في دول العالم، داعيا الى ضرورة استغلال الظروف الراهنة استعدادا للمرحلة القادمة.

وشدد على أن الهيئة على أتم الاستعداد للتعاون مع نقابة المهندسين في توفير فرص التدريب لمنتسبيها وصقل مهاراتهم بالخبرات المطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي، للحد من صفوف البطالة بين حديثي التخرج منهم، وزيادة القدرة التنافسية للمهندس الاردني في الحصول على فرصة عمل في اي من محافظات المملكة انسجاما مع الرؤية الملكية السامية في هذا الخصوص.

وناقش اللقاء مقترح برنامج تدريبي بين النقابة والهيئة والقوات المسلحة الأردنية، يتم من خلاله تدريب 600 مهندس ومهندسة على ثلاث مراحل بقيمة تمويل 792000 دينار، إضافة إلى مناقشة مراحل سير عمل برنامج اللغة الالمانية القائم حاليا، ومدى امكانية توفير الدعم لبرنامج التدريب بقصد التشغيل القائم في النقابة.

وكانت الهيئة قد قدمت دعما لمشروع تدريب وتشغيل المهندسين الاردنيين حديثي التخرج حيث تم استكمال المتدربين عليه بقيمة 900000، وبانتظار تمويل جديد لاعادة تفعيله، إضافة إلى مشروع تعليم اللغة الالمانية للمهندسين الاردنيين القائم حاليا بقيمة 608000 دينار.

وحضر اللقاء عضو مجلس النقابة الدكتور بشار الطراونة، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، وممثلين عن الجانبين.