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سمارة يؤكد استمرار إضراب المهندسين ليوم غد الثلاثاء

منذ 15 دقيقة
نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي

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محمد الكيالي

عمان- قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، مساءالاثنين، مواصلة إضراب المهندسين العاملين بالقطاع العام عن العمل ليوم غد الثلاثاء، من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن مجلس النقابة التقى اليوم برئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لبحث ملف علاوات مهندسي القطاع العام، مبينا ان الرئيس قد تبنى مبادرة اللجنة الادارية في مجلس النواب، وتعهد بالتواصل مع دولة رئيس الوزراء لتحقيق المطالب العادلة والمحقة للمهندسين.
وأشار إلى أنه ستكون هناك جلسة يوم غد الثلاثاء مع رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد سامح الناصر لمناقشة موضوع علاوات المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم، كما سيلتقي مجلس النقابة يوم الاربعاء القادم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث عدد من الموضوعات وعلى رأسها علاوات المهندسين العاملين في الجامعات الاردنية.

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