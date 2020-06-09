سمارة يتماثل للشفاء من الوعكة الصحية

عمان – الغد – بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمت به قبل عدة أيام وادخل على أثرها مستشفى الملك المؤسس، يتماثل للشفاء حاليا عميد رؤساء أندية العالم ورئيس نادي الرمثا السابق عبدالحليم سمارة.

وقد تواصل عدد كبير من الرياضيين وأصدقاء سمارة مع عائلته خلال الأيام الماضية للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطاته المعتادة، كأحد أبرز الأشخاص في تاريخ النادي والحركة الرياضية والشبابية الأردنية.

ويعتبر سمارة عميد رؤساء أندية العالم “صاحب أطول فترة رئاسة”، فقد حافظ على منصبه كرئيس لنادي الرمثا لأكثر من 50 عاما على التوالي.

وهو أول رئيس منتخب للنادي في العام 1967 واستمر في منصبه لحين استقالته في 6 آذار (مارس) العام 2019، حيث تم انتخاب رائد النادر الزعبي كثاني رئيس منتخب بعد عبد الحليم سمارة الزعبي.

وامتلك سمارة خبرة إدارية كبيرة حيث حقق فريق الرمثا في عهده العديد من الإنجازات المتميزة على الساحة المحلية والآسيوية، منها بطولة الدوري مرتين عامي 1981 و1982، وكأس الأردن موسم 1990-1991 و1991-1992، ودرع الاتحاد أعوام 1989 و1990 و1993 و1996و2001 وظفر بكأس السوبر عامي 1983 و1990 وحل ثالثا في بطولة آسيا للأندية العام 1991 كأول فريق أردني ينافس آسيويا.