سمارة يدعو مهندسي القطاع العام للإضراب عن العمل غدا

محمد الكيالي

عمان– قرر مجلس نقابة المهندسين الاردنيين في اجتماعه المنعقد مساء اليوم الثلاثاء، دعوة كافة المهندسين العاملين في القطاع العام الى الاضراب عن العمل من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، يوم غد الاربعاء.

وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن قرار الاضراب عن العمل جاء نتيجة تعنت الحكومة في الاستجابة الى مطالب المهندسين المستحقة والمتعلقة برفع العلاوة الفنية الخاصة بهم، مبينا أن الحكومة لم تستجب ايضا لما ورد من مطالب خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة والمهندسين العاملين في القطاع العام صباح اليوم .

وطالب المهندس سمارة كافة المهندسين بمخاطبة نقابتهم حال تعرضهم لأي تضييق أو تهديد او تشديد عليهم في مواقع عملهم، مبينا أن النقابة تتكفل بحماية كافة المهندسين وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اي مؤسسة تثبت ممارستها لأي تضييق على المهندسين.