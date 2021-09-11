سمارة يرعى انطلاقة فعاليات اليوم العلمي للمهندسين الشباب في الكرك

افتتاح مختبر التحكم الآلي في الكرك كأحدث مختبر من نوعه والأول على الإطلاق في الجنوب

عمان-الغد- رعى نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، انطلاقة فعاليات اليوم العلمي للمهندسين الشباب في الكرك تخليدا لذكرى الزميل الراحل الاستاذ الدكتور سليمان داود الطراونة، والذي نظمه فرع النقابة في محافظة الكرك بالتعاون مع لجنة المهندسين الشباب، وذلك بحضور اعضاء من مجلس النقابة ورئيس فرع النقابة في المحافظة، وبمشاركة نخبة من المهندسين الشباب.

وأكد نقيب المهندسين أن مجلس النقابة ومنذ تسلم مهامه بذل قصارى جهده لتحديث كافة التشريعات النقابية وتطويرها بما ينسجم مع التطورات العلمية المتسارعة، وأنجز تعديلات على صندوق التكافل الاجتماعي حيث دخلت حيز التنفيذ بعد صدور الارادة الملكية

وأشار الى أن مجلس النقابة قدم ايضا تعديلات على صندوق التقاعد ركزت على المهندسين الشباب لتشجيعهم على الاشتراك في الصندوق، كما قدم مقترحا لنظام التأهيل والاعتماد المهني ، وانشاء صندوق التدريب الهندسي، الذي سيتيح المجال لتوحيد الجهود باتجاه برنامج وطني شامل للتدريب.

وبين أن تلك الانظمة المعدلة نالت موافقة الهيئة المركزية والهيئة العامة، وتم رفعها الى ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات اقرارها، لافتا إلى أن مجلس النقابة يسعى ايضا لتعديل قانون الانتخاب للذهاب باتجاه الانتخاب النسبي لإتاحة المجال لكافة المكونات الهندسية للمشاركة في صنع القرار، والمشاركة في القيادة والادارة والتوافق والعمل بما يتم الاتفاق عليه، والاعمال بالحوار في نقاط الخلاف.

وعلى صعيد خطة النقابة الاستراتيجية نحو التحول الرقمي، قال المهندس سمارة إن النقابة قطعت مسافات طولية في ذلك المجال، واستحدثت منصة Eng In، كأول شبكة تواصل اجتماعية هندسية في العالم العربي، كما تم اطلاق تطبيق نقابة المهندسين الأردنيين JEA MOBILE للاستفادة من الخدمات الالكترونية المختلفة.

وتطرق نقيب المهندسين خلال اليوم العلمي، الى قضية الاسرى الابطال الذين استطاعوا انتزاع حريتهم من سجون الاحتلال، مؤكدا أن اعادة القبض على بعض منهم لا يعني ان المعركة انتهت، فالانتصارات لا زالت تتحقق والايام لا زالت تنجب اطفالا والنساء تلد المناضلين، والأهل في الداخل مكافحين ومناضلين ولن يستطيع العدو ان يزرع بيننا الفتن واليأس، فلن نيأس وسنبقى نصرخ بصوت عال أن فلسطين كلها؛ ناسها وارضها وتلالها وبحرها فلسطين واحدة، ولن نقبل الا بها من النهر الى البحر ومن الشمال الى الجنوب وعاصمتها كل القدس، كما ونرفض كل الاتفاقيات من كامب ديفيد وأوسلو واتفاقية الغاز المسروق من شعبنا الفلسطيني

وقال إننا أمام فرصة تاريخية للمئوية الجديدة، للدخول اليها برؤية لمشروع الدولة الاردنية، مشروعها الثقافي اولا ومشروعها الهوياتي ذو الهوية الوطنية الاردنية الجامعة بممارسة حقيقية لدولة حق وحق عام ودولة قانون ودولة مؤسسات وعدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد.

بدوره، قال رئيس فرع النقابة في محافظة الكرك المهندس وسام المجالي، إن اليوم العلمي يأتي ليكون عنوان ولاء الخير ورؤية دالة على تجدد مواقع العطاء ضمن اطر وتجمعات النقابة ليجسد برنامج ارتقاء ونماء يليق باسمه ومكانه وحضوره وعنوانه لتكثيف الجهود والطاقات لتنمية حقة وعطاء مميز وتراكم مدروس للخبرات الكفاءات.

وأشار الى ان اللقاء يأتي والواقع بين سنديان الوضع الاقتصادي السيء ومطرقة السياسية الحكومية الاقتصادية والتعليمة المتخبطة والتي انتجت ارتفاعات مخيفة في نسب البطالة وعجز ومديونية خانقة دون وجود حلول علمية مهنة او السعي لإيجاد مخارج حقيقية امنه لهذا الوضع.

ولفت المهندس المجالي إلى أن الفرع دأب العمل بجد واصرار على النهوض بالعمل المهني والنقابي في المحافظة، وأن يكون مبادرا لدعم كل ما من شأنه اعلاء المهنة، وأن يكون مبادرا ايجابيا ومساندا وبعقل مفتوح ورؤية حرة لكل فكرة خلاقة تعزز الحضور المهني والاجتماعي والوطني.

وعلى هامش اليوم العلمي، افتتح نقيب المهندسين مختبر التحكم الالي في محافظة الكرك، كأحدث مختبر من نوعه والاول على الاطلاق في الجنوب، ترجمة لتطوير ادوات الفرع العملية والمهنية، وكمنجز علمي لصقل الخبرات والارتقاء بالمستوى العلمي والعلمي لفتح افق جديدة للعمل والابداع.

وقال رئيس لجنة المهندسين الشباب في فرع الكرك المهندس يحيى الجراجرة إن اليوم العلمي للمهندسين الشباب في الكرك جاء تخليدا لذكرى الزميل الراحل الاستاذ الدكتور سليمان داود الطراونة، القامة العلمية والثقافية الكبيرة، لنتشارك العمل النقابي بلجان مختلفة كالنشاطات ولجنة المهندسات والمهندسين الشباب، باعتبارها اذرع تفكيرية وتنفيذية للبحث عن الامور التي تخدم المهنة والمهندس.

ولفت إلى أن أهمية اليوم العلمي جاءت ايمانا من الفرع باشراك الزملاء والاطلاع على مستجدات سوق العمل ومتطلباته واحدث التطورات في المجالات الهندسية ورفع وعي المهندس بخيارات خارج صندوق العمل الهندسي لضمان فرص نجاح اكثر كما ونوعا واطلاعهم على الخدمات النقابية المختلفة.

وفي نهاية حفل الافتتاح، تم تكريم عدد من المهندسين الذين ابدعوا وتميزوا ووضعوا بصمة لا تنسى في العمل الهندسي، كما تم تكريم نقيب المهندسين واعضاء من مجلس النقابة.