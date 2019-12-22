شركات وأعمال

“سمارت باي” تستمر بتوزيع الجوائز

منذ 5 ساعات
جانب من تسليم الجوائز للفائزين - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قدمت “سمارت باي”؛ الشركة الرائدة في عالم الإلكترونيات، جوائز مميزة لكل من قام بالتسوق بالفترة الأخيرة في فترة حملة العودة للمدارس من أي من فروعها المنتشرة داخل المملكة بالفترة الواقعة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2019.
وكانت جوائز حملة العودة للمدارس عبارة عن قسط مدرسي بقيمة 3 آلاف دينار من نصيب جهاد نعيمات وكاميرات كانون من نصيب حازم عزمي ومحمد القواسمي ومظهر مرعي ومعاذ أحمد وتيمور أبو الراغب، وطابعات كانون من نصيب يحيى شقير وماهر العبيدي ورائد صالح، وطابعات فورية من نصيب معاذ عبد القادر ومحمود قويدر ووليام وفارس محمد.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس سمير السروري المدير التنفيذي لـ”سمارت باي” أن هذا المفاجأت تأتي كرغبة صادقة من “سمارت باي” في توفير أحدث المنتجات العالمية وبأفضل الأسعار، وأضاف “أن سمارت باي اعتادت على الدوام إطلاق أفخم وأهم العروض والحملات التسويقية لتلبية احتياجات عملائها”.

مقالات ذات صلة

“كامبل غراي ليفينغ عمان” ينشئ مركزا للأعمال

منذ 5 ساعات

“بنك الأردن” يختتم فعالياته في “متحف الأطفال”

منذ 5 ساعات

“كابيتال بنك” يشارك موظفيه احتفالاتهم بعيد الميلاد

منذ 5 ساعات

“سامسونج” تطلق هاتفي Galaxy A71 وGalaxy A51

منذ 5 ساعات

السوق مغلق المؤشر 1809.02 0.07%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock