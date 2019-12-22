“سمارت باي” تستمر بتوزيع الجوائز

عمان- قدمت “سمارت باي”؛ الشركة الرائدة في عالم الإلكترونيات، جوائز مميزة لكل من قام بالتسوق بالفترة الأخيرة في فترة حملة العودة للمدارس من أي من فروعها المنتشرة داخل المملكة بالفترة الواقعة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2019.

وكانت جوائز حملة العودة للمدارس عبارة عن قسط مدرسي بقيمة 3 آلاف دينار من نصيب جهاد نعيمات وكاميرات كانون من نصيب حازم عزمي ومحمد القواسمي ومظهر مرعي ومعاذ أحمد وتيمور أبو الراغب، وطابعات كانون من نصيب يحيى شقير وماهر العبيدي ورائد صالح، وطابعات فورية من نصيب معاذ عبد القادر ومحمود قويدر ووليام وفارس محمد.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس سمير السروري المدير التنفيذي لـ”سمارت باي” أن هذا المفاجأت تأتي كرغبة صادقة من “سمارت باي” في توفير أحدث المنتجات العالمية وبأفضل الأسعار، وأضاف “أن سمارت باي اعتادت على الدوام إطلاق أفخم وأهم العروض والحملات التسويقية لتلبية احتياجات عملائها”.