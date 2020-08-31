“سمارت باي” تنضم إلى شبكة شركاء برنامج الملكية الأردنية للمسافر الدائم

عمان-انضمت شركة “سمارت باي” الى شبكة شركاء برنامج المسافر الدائم مع الملكية الأردنية “رويال كلوب” الواسعة لإفادة عملائها من كل ما يتيحه البرنامج من مزايا لأعضائه من المسافرين.

وتتيح الشراكة بين الجانبين لعملاء سمارت الأعضاء في برنامج “رويال كلوب” الحصول على اميال مقابل كل عملية شراء يقومون بها من كافة فروع سمارت باي المنتشرة في المملكة؛ منطقة الدوار السابع، شارع الجامعة، شارع مكة، تاج لايف ستايل، إربد أو عبر الموقع الإلكتروني لشركة سمارت باي.

وعبر المدير التنفيذي لسمارت باي المهندس سمير السروري عن سعادته بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع الملكية الأردنية والاعتزاز بالعمل والتعاون المثمر مع الناقل الوطني للمملكة، مؤكداً أن المزايا السخية الممنوحة لأعضاء برنامج “رويال كلوب” تأتي بالتزامن مع التفاؤل بقرب عودة المطار للعمل واستئناف الرحلات المنتظمة في المستقبل القريب، ما يعني أنها جاءت في وقت مناسب جدا لعملاء سمارت باي الذين تحرص سمارت باي على إثراء تجاربهم في التسوق، وتعظيم المزايا التي يحصلون عليها من خلال شرائهم عبر سمارت باي.

من جهتها رحبت المديرة التنفيذية لبرنامج “رويال كلوب” في الملكية الأردنية يولا إسحق بانضمام سمارت باي إلى شبكة شركاء البرنامج التي تضم أيضاً نخبة من قطاعات الأعمال المتميزة في الأردن وفلسطين والعالم، معربة عن أملها في عودة الحياة لقطاع الطيران بعد انقطاع دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا. كما أكدت حرص الملكية الأردنية الدائم على تعزيز شراكاتها المحلية والعالمية من خلال برنامج رويال كلوب لما فيه منفعة مسافريها الدائمين وتمكينهم من تجميع أميال المكافآت بسهولة عبر تعاملاتهم اليومية ومشترياتهم.