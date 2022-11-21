سمارت باي تهنئ الرابحين ضمن حملاتها التسويقية

أعلنت سمارت باي الأولى في عالم الالكترونيات عن أسماء الرابحين في حملة شارك معنا و إربح 2022 و المسجلة برقم

(2/4/28/8562 [ حملة شارك معنا و اربح 2022 ]) والتي أُجري السحب عليها في شهر تموز/يوليو للعام 2022 ,و قد وزعت الجوائز كالآتي: قسائم شارئية بقيمة 50 دينار وكانت من نصيب عبدالله النعيم, أحمد نايف, شهد الرفاعي, عبدالله النعيم و احمد ابو جود.

و الرابحين في حملة الصيف 2022 المسجلة برقم (334673-1-2022 [ حملة الصيف 2022 ] ) والتي أُجري السحب عليها فيشهر أيلول / سبتمبر للعام 2022 ,و قد وزعت الجوائز كالآتي: رحلة بحرية لإسبانيا , إيطاليا و فرنسا وكانت من نصيب هبة عوني بلال نوح و دينار ذهب لكل من الراابحين : زيد وليد فتحي أبو سماحة, أمل عبدالله أحمد عوض و تغريد محمد حسن نصار.

و بهذه المناسبة هنئ المهندس سمير السروري المدير العام لسمارت باي جميع الرابحين و أكد بأن هذا الحملات تأتي كرغبة صادقة من سمارت باي في توفير أحدث المنتجات العالمية وبأفضل الأسعار كما وأضاف ان سمارت باي إعتادت على الدوام إطلاق أفضل وأهم العروض والحملات التسويقية لتلبية احتياجات عملائها .