“سمارت باي” تهنئ الرابحين في حملة اشتريها واربحها

عمان -أعلنت سمارت باي الأولى في عالم الالكترونيات عن أسماء الرابحين في حملة اشتريها واربحها, وقد أجري السحب على أسماء الرابحين في الرابع عشر من تموز(يوليو) حيث كانت الجوائز قسائم شرائية بقيمة المنتجات التي تم شراؤها، وزعت كما يلي: باسل الحديد, مروان مريان, بشار ابو سعد, فادي خوري , انور حنون, اندرو ميفي, مصطفى ابو زهرة , وليرات ذهب من نصيب محمد كوكيزي, واحمد حمدان، ونوربيل بلونج واحمد المراهفة.

وبهذه المناسبة أكد المهندس سمير السروروي المدير العام لسمارت باي أن هذا المفاجآت تأتي رغبة صادقة من سمارت باي في توفير أحدث المنتجات العالمية وبأفضل الأسعار. وأضاف ان سمارت باي اعتادت على الدوام إطلاق أفخم وأهم العروض والحملات التسويقية لتلبية احتياجات عملائها .