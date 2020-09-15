سمارت باي تهنىء الرابحين في حملة اشتريها و اربحها

أعلنت سمارت باي الأولى في عالم الالكترونيات عن أسماء الرابحين في حملة اشتريها و اربحها , وقد أجري السحب على أسماء الرابحين في االرابع عشر من يوليو حيث كانت الجوائز قسائم شرائية بقيمة المنتجات التي تم شرائها وزعت كما يلي , باسل الحديد, مروان مريان, بشار ابو سعد, فادي خوري , انور حنون, اندرو ميفي, مصطفى ابو زهرة , و ليرات ذهب من نصيب محمد كوكيزي, احمد حمدان نوربيل بلونج و احمد المراهفة.

بهذه المناسبة أكد المهندس سمير السروروي المدير العام لسمارت باي بأن هذا المفاجأت تأتي كرغبة صادقة من سمارت باي في توفير أحدث المنتجات العالمية وبأفضل الأسعار كما وأضاف ان سمارت باي اعتادت على الدوام إطلاق أفخم وأهم العروض والحملات التسويقية لتلبية احتياجات عملائها .