“سمارت باي” و”هايسنس” توقعان اتفاقية تعاون

عمان – وُقِّعت اتفاقية بين الشركة الأردنية السعودية لتجارة الإلكترونيات (سمارت باي) وشركة هايسنس العالمية المختصة بتصنيع الأجهزة المنزلية الرئيسية وأجهزة التلفاز, تتيح ببيع وعرض أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا منتجات هايسنس في معارض سمارت باي.

حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لسمارت باي المهندس سمير السروري والرئيس التنفيذي لهايسنس ورزاز جروب المهندس عماد الدقة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين و ترسيخ مبدأ التعاون بين الشركات, وتوفير منتجات من جودة عالية بأسعار تناسب جميع شرائح المجتمع بما يتماشى مع سياسة سمارت باي بالأسواق .

وتعتبر هذه انطلاقة ناجحة لعام 2020 , حيث ستتوفر منتجات هايسنس في جميع معارض سمارت باي الأربعة في عمّان ( الدوار السابع ، شارع الجامعة ،تاج مول ، شارع مكة )بالإضافة للفرع الخامس المنتظر افتتاحه بإربد.