سماره: نسعى لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الهندسي واحتياجات سوق العمل

الغد– استقبل الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية في مكتبه نقيب المهندسين المهندس احمد سماره الزعبي يرافقه الأمين العام لنقابة المهندسين المهندس محمد أبو عفيفة والمهندس مروان الحديدي رئيس فرع البلقاء والأستاذ الدكتور ناصر الكلوب عضو مجلس فرع البلقاء بحضور الأساتذة نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة في الجامعة.

وبحث الجانبان سبل التعاون في مجالات تعليم وتعلم وتدريب وتشغيل المهندسين حديثي التخرج، وتأهيل المهندسين الخريجين والممارسين وتسليحهم بالقدرات المطلوبة لسوق عمل متغير من خلال التركيز على موائمة مخرجات التعليم الهندسي لمتطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي.

وقال الدكتور الزعبي إننا نسعى في جامعة البلقاء التطبيقية إلى تنفيذ الرؤى الملكية والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ونركز من خلال هذه الإستراتيجية على التعليم التقني الذي نعتبره الحل الأمثل لمشكلتي الفقر والبطالة من خلال تخريج كوادر مؤهلة في التعليم التقني مسلحة بالعلم والمعرفة والمهارة وقادرة على دخول سوق العمل وذلك بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأوسع للتشغيل وبالتالي قامت الجامعة بإغلاق ما يزيد عن (100) تخصص في برامج الدبلوم المتوسط لا يحتاجها سوق العمل .

وأبدى الدكتور الزعبي استعداد الجامعة من خلال مراكزها العلمية وكلياتها لتأهيل المهندسين الخريجين من خلال التدريب بهذه المؤسسات، إيمانا منا بأن كافة المؤسسات الوطنية معنية بتقديم كافة التسهيلات التي تساعد على تأهيل شبابنا الخريجين بالخبرات والقدرات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.

وأضاف الدكتور الزعبي ان الجامعة تركز على التعليم التقني الهندسي بالإضافة الى البرامج الهندسية على مستوى البكالوريوس وقمنا بتطوير الخطط الدراسية بالشراكة مع النقابات المعنية والمؤسسات المختصة لمواكبة مستجدات التكنولوجيا المتطورة واحتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور الزعبي ان جامعة البلقاء التطبيقية لديها ثلاث كليات هندسية تمنح درجة البكالوريوس وهي كلية الهندسة في مركز الجامعة وكلية الهندسة التكنولوجية في عمان وكلية الحصن الجامعية في اربد، كما ان هناك أربع كليات تمنح درجة الدبلوم المتوسط في الهندسة وهي كلية السلط التقنية وكلية معان الجامعية وكلية الهندسة التكنولوجية وكلية الحصن الجامعية وتدرس هذه الكليات عددا من التخصصات الهندسية غير التقليدية التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف ان طلبة الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية اثبتوا قدرتهم على المنافسة بين الجامعات العالمية من خلال حصولهم على المراكز الأولى في عدد من هذه المسابقات كان آخرها فوز فرع المهندسين IEEE في جامعة البلقاء التطبيقية بجائزة احسن فرع في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وقد تم اختيار جامعة البلقاء التطبيقية لعقد مؤتمر IEEE الدولي الثاني نظرا لتميز طلبة ومشرفي التخصصات الهندسية في الجامعة.

وأشار الدكتور الزعبي الى ان جامعة البلقاء التطبيقية أحدثت فرقا كبيرا في نظرة المجتمع للتخصصات التقنية من خلال الإجراءات التصحيحية التي قامت بها لدعم هذا النوع من التعليم وذلك بتطوير البنى التحتية في الجامعة والكليات وإعادة هيكلة الخطط الدراسية لتركز على المهارات وتحديث المختبرات، ونقل التكنولوجيا، حيث أنفقت الجامعة خلال الثلاث سنوات الماضية 30 مليون دينار لهذه الغاية، وقد لمست الجامعة سلامة وصحة إجراءاتها من خلال التواصل مع القطاع الخاص ومؤشرات الرضى لدى القطاع الخاص والمؤسسات عن خريجي الجامعة الذين التحقوا حديثا بسوق العمل بالإضافة الى الإقبال الكبير الذي شهده التعليم التقني من قبل طلبة الثانوية العامة حيث تضاعف عدد المقبولين في التخصصات التقنية الى حوالي 200 % علما بأن 37% من هؤلاء الطلبة حققوا شروط الالتحاق بالبرامج الجامعية المختلفة.

وقدم الدكتور الزعبي شرحا عن نموذج جامعة البلقاء التطبيقية لتطوير المسارات المهنية (النفاذية والتجسير) والذي قدمته الجامعة كمشروع وطني للجامعات الوطنية المعنية بالتعليم التقني والذي يفتح المجال لحملة الدبلوم في التطور الوظيفي ويحقق الغاية من الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وأشار نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة إلى تطلع النقابة للرقي بالعلاقة بين النقابة والجامعات الأردنية وخاصة جامعة البلقاء التطبيقية من خلال التشارك والتكامل في إعداد الخطط الدراسية وتدريب المهندسين وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة والتي تصب كلها في مصلحة المهندس الأردني وسوق العمل والمجتمع.

وأكد على دعم النقابة لمشروع جامعة البلقاء التطبيقية النفاذية والتجسير والذي يساهم في زيادة إقبال الطلبة على التعليم التقني وسد احتياجات سوق العمل .

وأشاد المهندس سماره بالانجازات التي حققتها جامعة البلقاء التطبيقية خاصة بدخولها نادي أفضل ألف جامعة عالمية حسب تصنيف التايمز، وتميز خريجيها من كافة التخصصات الهندسية.

المهندس مروان الحديدي رئيس فرع البلقاء شكر جامعة البلقاء التطبيقية على التعاون الذي تبديه دائما وعلى أبوابها المفتوحة لكافة نشاطات مؤسسات المجتمع وبما يخدم المصلحة العامة للدولة الأردنية ودعم جامعة البلقاء التطبيقية لمؤتمر البلقاء الدولي الثاني الذي سيعقد بداية الشهر المقبل والذي سيعقد تحت رعاية رئيس الوزراء.

هذا وقد اتفق الجانبان على تأطير التعاون بينهما من خلال اتفاقية سيتم توقيعها قريبا لهذا الغرض.